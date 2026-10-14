Adolescente morre eletrocutado enquanto limpava caixa-d’água em Tabira

Carlos Ayslan Santos foi socorrido e levado a um hospital em Tabira, mas não resistiu. Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente

Carlos Ayslan Santos morreu eletrocutado em casa (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um adolescente de 16 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica na terça-feira (13), no município de Tabira, no Sertão de Pernambuco. Identificado como Carlos Ayslan Santos, o jovem chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas morreu durante o atendimento.

A vítima sofreu a descarga enquanto limpava uma caixa-d’água do banheiro da residência. Ele teria usado uma extensão com uma lâmpada para iluminar a parte interna do reservatório.

Após a morte, o corpo foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste do estado.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil de Pernambuco como morte acidental. Segundo a corporação, as investigações foram iniciadas para esclarecer as circunstâncias em que o adolescente sofreu o choque elétrico.

Em nota, a Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento e que o caso continuará sendo apurado até o esclarecimento dos fatos.