Homem de 50 anos morre após cair de prédio ao tentar ajustar toldo em Piedade

Caso aconteceu nas proximidades da "Curva do S" e vítima não resistiu aos ferimentos

Homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local (Foto: Reprdução/Instagram)

Um homem de 50 anos morreu após cair de um prédio residencial na tarde desta quarta-feira (14), na Rua Comendador de Sá Barreto, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Ele estaria tentando ajustar um toldo quando se desequilibrou e caiu. O caso aconteceu em frente ao Armazém Coral.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a ocorrência foi registrada às 12h06. A equipe foi acionada para atender à vítima, mas o homem morreu durante o atendimento.

O Instituto de Medicina Legal (IML) esteve no local para os procedimentos relacionados à remoção do corpo.