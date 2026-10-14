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ACIDENTE

Homem de 50 anos morre após cair de prédio ao tentar ajustar toldo em Piedade

Caso aconteceu nas proximidades da "Curva do S" e vítima não resistiu aos ferimentos

Diario de Pernambuco

Publicado: 14/10/2026 às 18:25

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Homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local/Foto: Reprdução/Instagram

Homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local (Foto: Reprdução/Instagram)

Um homem de 50 anos morreu após cair de um prédio residencial na tarde desta quarta-feira (14), na Rua Comendador de Sá Barreto, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Ele estaria tentando ajustar um toldo quando se desequilibrou e caiu. O caso aconteceu em frente ao Armazém Coral.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a ocorrência foi registrada às 12h06. A equipe foi acionada para atender à vítima, mas o homem morreu durante o atendimento.

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O Instituto de Medicina Legal (IML) esteve no local para os procedimentos relacionados à remoção do corpo.

Piedade , PrÉdio , queda , toldo
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