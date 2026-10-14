Homem de 50 anos morre após cair de prédio ao tentar ajustar toldo em Piedade
Caso aconteceu nas proximidades da "Curva do S" e vítima não resistiu aos ferimentos
Publicado: 14/10/2026 às 18:25
Homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local (Foto: Reprdução/Instagram)
Um homem de 50 anos morreu após cair de um prédio residencial na tarde desta quarta-feira (14), na Rua Comendador de Sá Barreto, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.
Ele estaria tentando ajustar um toldo quando se desequilibrou e caiu. O caso aconteceu em frente ao Armazém Coral.
De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a ocorrência foi registrada às 12h06. A equipe foi acionada para atender à vítima, mas o homem morreu durante o atendimento.
O Instituto de Medicina Legal (IML) esteve no local para os procedimentos relacionados à remoção do corpo.