Operação apreende armas, munições e colete balístico em São José do Belmonte
A ação aconteceu nesta quarta-feira (14). Três suspeitos foram encaminhados à delegacia de Serra Talhada
Publicado: 14/10/2026 às 15:46
Material apreendido nesta quarta-feira (14) no sertão do estado (Foto: Divulgação/PMPE)
Uma ação policial realizada na manhã desta quarta-feira (14), no Sítio Siqueira, em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco, resultou na apreensão de armas de fogo, munições, drogas e outros materiais. Três suspeitos foram encaminhados à delegacia de Serra Talhada.
A operação foi realizada em conjunto pelo Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), e a 23º Delegacia Seccional de Salgueiro e a 14ª coordenação regional de Polícia do Interior de Irecê, na Bahia.
Após levantamentos de inteligência, durante a Operação Pedra do Reino, foram apreendidas três pistolas, nove carregadores, 113 munições dos calibres .40 e 9 mm, oito gramas de cocaína, um colete balístico, cinco celulares, um notebook e três máquinas de cartão.
Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia, para a adoção das medidas legais cabíveis.