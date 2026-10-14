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Operação apreende armas, munições e colete balístico em São José do Belmonte

A ação aconteceu nesta quarta-feira (14). Três suspeitos foram encaminhados à delegacia de Serra Talhada

Diario de Pernambuco

Publicado: 14/10/2026 às 15:46

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Material apreendido nesta quarta-feira (14) no sertão do estado/Foto: Divulgação/PMPE

Material apreendido nesta quarta-feira (14) no sertão do estado (Foto: Divulgação/PMPE)

Uma ação policial realizada na manhã desta quarta-feira (14), no Sítio Siqueira, em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco, resultou na apreensão de armas de fogo, munições, drogas e outros materiais. Três suspeitos foram encaminhados à delegacia de Serra Talhada.

A operação foi realizada em conjunto pelo Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), e a 23º Delegacia Seccional de Salgueiro e a 14ª coordenação regional de Polícia do Interior de Irecê, na Bahia.

Após levantamentos de inteligência, durante a Operação Pedra do Reino, foram apreendidas três pistolas, nove carregadores, 113 munições dos calibres .40 e 9 mm, oito gramas de cocaína, um colete balístico, cinco celulares, um notebook e três máquinas de cartão.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia, para a adoção das medidas legais cabíveis.

Veja também:

Apreensão de armas , Drogas , São José de Belmonte
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