Operação em Pernambuco cumpre 19 mandados contra suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro

Os mandados estão sendo cumpridos ainda na Paraíba e em Goiás, visando desarticular uma organização criminosa que atua principalmente na Mata Sul de Pernambuco

Mais detalhes desta operação serão divulgados pela Assessoria de Comunicação da PCPE em momento oportuno. (Foto: Divulgação / PCPE)

Uma organização criminosa que atua na prática de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, especialmente na cidade de Palmares, Mata Sul de Pernambuco, está sendo alvo de sete mandados de prisão e 12 de busca e apreensão em operação deflagrada nesta quarta-feira (14).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que é responsável pelas investigações, os mandados estão sendo cumpridos no Recife, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Tacaimbó e Olinda, além das cidades de Campina Grande e João Pessoa, na Paraíba, e Goiânia, capital do estado de Goiás.

Conforme informou o delegado titular da 18ª Delegacia de Polícia de Homicídios (18ª DPH), Thiago Gontijo, que é responsável pelas investigações, foram cumpridos até o momento seis mandados de prisão.

As investigações foram iniciadas em julho de 2021, a partir de uma prisão em flagrante realizada em Palmares, dentro da Operação “Fide Dignus”. Na ocasião, o suspeito preso estava transportando expressiva quantidade de entorpecentes.



Ainda de acordo com a PCPE, a partir da análise dos elementos de prova reunidos, foram identificados indícios do envolvimento do investigado em uma complexa rede de lavagem de dinheiro retroalimentada pelo narcotráfico.

Essa operação também cumpriu ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros dos suspeitos e foi classificada pela PCPE como de “caráter estratégico”, pois visava atingir estruturas e células vinculadas à criminalidade organizada violenta, que atuam na região de Palmares.

Toda a operação, denominada “Valuta”, teve o apoio de diversos órgãos de segurança de Pernambuco, além das Polícias Civis dos estados da Paraíba (PCPB) e de Goiás (PCGO). Mais detalhes desta operação serão divulgados pela Assessoria de Comunicação da PCPE em momento oportuno.