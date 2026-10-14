Mais de R$ 10 milhões foram bloqueados em operação contra suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro em Pernambuco 

Segundo a Polícia Civil, a "Operação Valuta", deflagrada nesta quarta (14), cumpriu 18 dos 19 mandados expedidos contra uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, especialmente em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco

A operação desta quarta (14) foi classificada pela PCPE como de "caráter estratégico" (Foto: Divulgação / PCPE)

A organização criminosa alvo da "Operação Valuta", deflagrada na manhã desta quarta-feira (14) pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), teve um bloqueio de mais de R$ 10 milhões de ativos financeiros ligados aos investigados, que são suspeitos de praticarem crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, especialmente na cidade de Palmares, Mata Sul do estado.

Segundo a PCPE, 18 dos 19 mandados de prisão e busca e apreensão expedidos para a operação foram cumpridos no Grande Recife, além das cidades de Campina Grande e João Pessoa, na Paraíba, e Goiânia, capital do estado de Goiás.

Não foram informados pela corporação os motivos do não cumprimento de um dos mandados de prisão expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmares-PE, órgão responsável também por determinar o bloqueio financeiro da operação.

Ainda conforme a PCPE, as investigações foram iniciadas em julho de 2021, a partir de uma prisão em flagrante realizada em Palmares, dentro da Operação “Fide Dignus”. Na ocasião, o suspeito preso estava transportando expressiva quantidade de entorpecentes.

Após a análise dos elementos de prova reunidos, a corporação identificou indícios do envolvimento do investigado em uma complexa rede de lavagem de dinheiro retroalimentada pelo narcotráfico.

A operação desta quarta (14) foi classificada pela PCPE como de “caráter estratégico”, pois visava atingir estruturas e células vinculadas à criminalidade organizada violenta, que atuam na região de Palmares.

Toda a “Operação Valuta”, que foi presidida pelo delegado Thiago Gontijo, teve o apoio de diversos órgãos de segurança de Pernambuco, além das polícias civis dos estados da Paraíba (PCPB) e de Goiás (PCGO).