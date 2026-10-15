Após reportagem do Diario, pernambucano premiado pelo Rei da Noruega recebe pedidos de acesso à tese de doutorado

Hugo Ribeiro Mota foi o primeiro brasileiro a receber a Medalha de Ouro de Sua Majestade, o Rei da Noruega, por uma tese de destaque na Universidade de Oslo

Hugo Mota foi premiado no dia 07 de outubro na Noruega (Cortesia)

O pernambucano Hugo Ribeiro Mota, primeiro brasileiro a receber uma honraria do Rei da Noruega, tem recebido inúmeros pedidos de acesso à sua tese de doutorado após ter sua história contada pelo Diario de Pernambuco.



Formado em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o pesquisador conquistou a “Medalha de Ouro de Sua Majestade, o Rei da Noruega”, concedida a jovens pesquisadores com teses de doutorado de destaque na Universidade de Oslo.



Segundo o pesquisador, a pesquisa de doutorado trata justamente de um fenômeno que está acontecendo no Brasil. “Meu estudo trás o conflito ideológico, político que divide a população, divide as pessoas. E meu trabalho foi justamente uma pesquisa filosófica para entender que fenômeno é esse, por que ele cria tantas barreiras para comunicação e como a gente pode vencer essas barreiras”.



Ele acrescenta que, neste momento, é preciso prestar atenção ao que se escolhe observar e ao que não recebe atenção. “Como é a sua perspectiva de mundo, sua perspectiva de enxergar as coisas, a maneira que você pensa, no que você acredita e tentar entender assim o outro lado”.



Ainda sobre as diferenças de pensamento, o estudioso aponta que é preciso estar atento ao que a pessoa que pensa de forma contrária considera importante e ao que ela não presta atenção. “Em alguns casos não é realmente correto tolerar, mas para você poder entender como começar uma interação, como você pode puxar essas pessoas para um outra maneira de ver o mundo e a partir daí gerar uma mudança social para isso”.



Para quem quiser ter acesso à tese de doutorado de Hugo, o trabalho está disponível para consulta neste link.



Trajetória

A carreira acadêmica de Hugo começou em 2015, quando ele ingressou na UFPE no curso de licenciatura em Filosofia. Ele conta que, inicialmente, queria apenas lecionar para turmas do ensino médio.



O acesso a uma bolsa de iniciação científica contribuiu para o desenvolvimento de sua carreira acadêmica. Depois, ingressou no mestrado, também na UFPE.



Mota conta que decidiu fazer o doutorado no Rio de Janeiro, mas alguns problemas acabaram atrapalhando seus planos. "Eu consegui uma bolsa para fazer o doutorado no Rio de Janeiro, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Eu achei que esse seria meu futuro. No entanto, duas coisas acabaram atrapalhando meus estudos", reforça.



Uma delas foi a pandemia, no início de 2020. A segunda foi o congelamento, naquele período, de recursos do governo federal destinados ao ensino superior e ao financiamento de pesquisas.



Após encontrar no Twitter um anúncio de uma vaga de doutorado na Noruega, na Universidade de Oslo, ele decidiu se candidatar. Hugo conta que conseguiu ingressar no programa e recebeu recursos para desenvolver sua pesquisa.