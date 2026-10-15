Pernambuco terá uma quinta-feira (15) com sol em todo território

A Apac alerta para a baixa umidade até esta sexta-feira (16). O aviso está em vigor em áreas do Agreste, Sertão Pernambucano e São Francisco Pernambucano

Dia claro e com sol em todo o estado (Foto: Isabella Fabricio/DP)

A quinta-feira (15) será de tempo firme em todas as regiões de Pernambuco, de acordo com Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Não há indicação de chuva para a Mata Norte, Região Metropolitana do Recife, Mata Sul, Agreste, Sertão de Pernambuco, Sertão de São Francisco e Fernando de Noronha. Na Região Metropolitana a máxima pode chegar a 34º e a mínima 23º.

A Apac alerta para a baixa umidade até esta sexta-feira (16). O aviso está em vigor em áreas do Agreste, Sertão Pernambucano e São Francisco Pernambucano.

A umidade relativa do ar pode variar entre 12% e 20% devido às altas temperaturas previstas para essas regiões. As temperaturas podem chegar a 39°C no Sertão e a 37°C no Agreste.

A recomendação é que a população beba bastante água, evite atividades físicas entre 10h e 17h e procure manter os ambientes umidificados. Também é indicado evitar aglomerações em locais fechados.