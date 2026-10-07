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Previsão do tempo: quarta-feira (7) terá chuva fraca em parte de Pernambuco

No Agreste, Sertão de Pernambuco e Fernando de Noronha, a previsão indica dia de sol

Diario de Pernambuco

Publicado: 07/10/2026 às 08:07

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Foto ilustrativa de chuva no Recife/DP

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

A quarta-feira (7) deve ser de chuvas fracas na Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Mata Sul de Pernambuco, segundo a tendência de precipitação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

No Agreste, Sertão de Pernambuco, Sertão do São Francisco e Fernando de Noronha, a previsão indica ausência de chuva ao longo do dia.

A tendência aponta ainda a manutenção do cenário de chuvas fracas nas três regiões da faixa leste do Estado nos próximos dias.

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APAC , Chuva , clima , Previsão
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