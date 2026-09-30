Idosa de 78 anos morre após sofrer uma descarga elétrica em Cupira, no Agreste de Pernambuco

O incidente ocorreu nesta segunda-feira (28), no Loteamento Paraíso, em Cupira, no Agreste de Pernambuco

Delagacia de Cupira, no Agreste de Pernambuco (Reprodução/Gogle Street View)

Uma idosa de 78 anos, identificada como Cícera Valentim da Silva, morreu após sofrer uma descarga elétrica na manhã desta segunda-feira (28), no Loteamento Paraíso, em Cupira, no Agreste de Pernambuco.

Segundo relatos de familiares à Polícia, Cícera teria ido tomar banho e, depois, tentado acender uma lâmpada enquanto ainda estava molhada. A suspeita é de que ela tenha recebido a descarga elétrica nesse momento.

A idosa foi encontrada caída perto da porta do banheiro por uma filha. Ao tentar socorrê-la, a mulher também sofreu um choque e caiu próxima à mãe.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no imóvel. A equipe constatou a morte da idosa.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco estiveram no local e realizaram o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como morte a esclarecer sem indício de crime está sob a responsabilidade da Delegacia de Cupira.

“A vítima, uma mulher de 78 anos, foi encontrada sem vida, dentro de sua residência. Relatos afirmam que a vítima foi a óbito após um sofrer um choque elétrico”, afirmou a corporação.

Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento.