Trabalhador morre após cair de estrutura em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

Edivanio Firmino da Silva, de 49 anos, realizava a troca de um letreiro luminoso quando caiu de uma altura de aproximadamente nove metros; acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (28), em Piedade

Trabalhador morre após cair de estrutura em Jaboatão dos Guararapes (Reprodução/TV Globo)

Um trabalhador de 49 anos, identificado como Edivanio Firmino da Silva, morreu após cair de uma estrutura de andaimes enquanto realizava um serviço em uma unidade do Hortimercado Verdfrut, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A vítima caiu de uma altura de aproximadamente nove metros.

De acordo com informações repassadas à Polícia, o acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (28), na Avenida Ayrton Senna. Edivanio realizava a troca de um letreiro luminoso com a logomarca do estabelecimento quando perdeu o equilíbrio e caiu da estrutura.

Segundo a corporação, o trabalhador não fazia uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) no momento do acidente.

Conforme o relato de outro trabalhador que participava da atividade e utilizava equipamentos de proteção, os dois haviam sido contratados pela empresa Ponto 10 Mídia Exterior, especializada na instalação de placas e letreiros luminosos.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco foram acionadas por volta das 10h47 para atender à ocorrência. Inicialmente, os relatos apontavam que a vítima estava desacordada, apresentava sangramento na cabeça e tinha respiração fraca. Ainda durante a ligação com as forças de segurança, foi informado que Edivanio havia parado de respirar.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco esteve no local, junto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito.

A área foi isolada para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como morte acidental está sob a responsabilidade da 22ª Circunscrição de Piedade.

"Segundo informações preliminares, a vítima teria caído de um andaime enquanto trabalhava. As investigações foram iniciadas para esclarecer a dinâmica do ocorrido", afirmou a corporação.

Outras ocorrência

Há pouco mais de um mês, no dia 4 de agotso, um homem morreu após sofrer um choque elétrico enquanto realizava a manutenção de um aparelho de ar-condicionado na Escola Municipal dos Remédios, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife. O acidente aconteceu durante uma vistoria técnica na unidade de ensino.

Com o impacto da descarga elétrica, o corpo caiu sobre o telhado de um imóvel vizinho à escola, onde funciona uma oficina mecânica. O caso mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros, da Neoenergia Pernambuco e do Instituto de Medicina Legal (IML).



