Vítima ficou presa à estrutura de energia no bairro de Jardim Brasil; segundo informações preliminares, ele estaria tentando furtar fios

Jovem de 18 anos morre após descarga elétrica em poste em Olinda, no Grande Recife (Reprodução/Instagram)

Um jovem de 18 anos morreu após receber uma descarga elétrica enquanto subia em um poste de energia no bairro de Jardim Brasil II, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (21). A vítima foi identificada preliminarmente pelo apelido de 'Baixote'.

Informações iniciais apontam que o jovem estaria tentando furtar fios quando sofreu o choque elétrico. Testemunhas relataram que o jovem foi alertado para que não subisse na estrutura. Momentos depois, ele teria emitido um som de susto e, em seguida, foi percebido que já não apresentava sinais vitais.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foram acionadas para atender à ocorrência e retirar o corpo, que permaneceu preso ao poste.

Em nota, a corporação informou que uma equipe do Grupamento de Bombeiros de Salvamento foi enviada ao local e realizou a retirada do corpo. Durante a ocorrência, o CBMPE manteve contato com a Neoenergia, que foi acionada para o atendimento relacionado à rede elétrica.

“A ocorrência contou com uma viatura de Auto Busca e Salvamento e foi encerrada no local. Após a retirada, o corpo ficou aos cuidados da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE)”, afirmou.

O que diz a Neoenergia

A Neoenergia Pernambuco lamenta a ocorrência que resultou falecimento de um homem, nesta madrugada, após sofrer descarga elétrica ao subir em um poste, em Jardim Brasil II, Olinda. Segundo informações preliminares de moradores locais, ele tentava furtar cabos da rede elétrica quando entrou em contato indevidamente com a fiação elétrica. A distribuidora realizou o desligamento da rede para permitir a atuação do Corpo de Bombeiros. O fornecimento de energia foi normalizado ainda na madrugada, apos liberação dos Bombeiros.

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil de Pernambuco registrou, na madrugada desta segunda-feira (21/09), através da Polícia de Plantão da 7ª Seccional de Olinda uma ocorrência de morte acidental no bairro de Jardim Brasil II, em Olinda que vitimou um homem ainda não identificado, aparentando ter cerca de 25 anos, que foi encontrado sobre um poste de energia elétrica, preso à fiação.

As circunstâncias do ocorrido e as demais providências relacionadas ao caso serão apuradas pelas autoridades competentes.







