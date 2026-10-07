Mulher de 21 anos denuncia importunação sexual no Hospital Oswaldo Cruz, no Recife

Estudante relata que profissional de saúde da unidade passou a mão em seu corpo enquanto ela acompanhava a avó.

Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no Recife (Helder Tavares/DP/)

Uma mulher de 21 anos denunciou ter sido assediada sexualmente no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife. A estudante relata que um profissional de saúde passou a mão em partes íntimas do seu corpo enquanto ela acompanhava a avó, que faria a última sessão de radioterapia. A situação ocorreu na noite desta terça-feira (6).

A Direção do HUOC informou que tomou conhecimento do caso e prestou acolhimento à jovem e à família. "O Hospital Universitário Oswaldo Cruz da Universidade de Pernambuco (HUOC/UPE) informa que tomou conhecimento, no final da tarde desta terça-feira (6), do fato ocorrido em nossas dependências, envolvendo um profissional de empresa contratada e uma acompanhante de paciente", reforça.

"Assim que foi comunicado do ocorrido, o Hospital prestou acolhimento à jovem e família, tendo adotadoas providências administrativas cabíveis", completa.

Ainda na nota, o HOUC confirmou que o funcionário era de uma empresa contratada pelo Hospital, solicitando o afastamento imediato do profissional de saúde. "Nesta quarta-feira (7), o HUOC/UPE notificou formalmente a empresa responsável, solicitando o afastamento imediato do profissional envolvido e sua substituição, de modo a assegurar a continuidade dos serviços enquanto os fatos são apurados", assegura.

Por fim, o Oswaldo Cruz ressalta que se coloca a disposição para ajudar e colaborar com os esclarecimentos. "O caso foi registrado junto à Delegacia da Mulher, que conduz a investigação. O HUOC/UPE permanece à disposição das autoridades para colaborar com os esclarecimentos necessários", conclui.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que "o caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (1ª DEAM), em Santo Amaro. As diligências foram iniciadas imediatamente, com a realização das primeiras oitivas e a solicitação das imagens das câmeras de segurança do local, entre outras providências necessárias à apuração dos fatos", conclui.