Recife começa nova etapa do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em parceira com Governo Federal

O prefeito Victor Marques também anunciou a criação de um projeto de lei que transforma programa em política de ação permanente

Banco de Alimentos da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, no Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Recife anunciou uma uma nova etapa da execução do edital do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com investimentos de R$ 500 mil do Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). A iniciativa visa fornecer a distribuição de alimentos para pessoas em condições de vulnerabilidade social.

O prefeito do Recife, Victor Marques, também anunciou que enviará a Câmara Municipal um projeto de lei que transforme a política de compras públicas de alimentos em uma ação permanente do município. O Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PAA Recife) teria efeito de lei e passaria a ser uma ação efetiva do município.

Para a execução do PAA Recife há a estrutura do Banco de Alimentos da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS), localizado no bairro do Torreão, Zona Norte do Recife.

O equipamento serve para doações de alimentos perecíveis ou não perecíveis de pessoas físicas, empresas, feiras, supermercados e parceiros da sociedade civil. O equipamento ainda recebe alimentos das secretarias de Cultura e Esportes, com ações beneficentes de jogos ou eventos que arrecadem alimentos.

A coordenadora e nutricionista do Banco de Alimentos, Ana Nery, explicou que o local utiliza dois vieses de arrecadação. No primeiro, os alimentos não perecíveis são tratados, que são doações por fracionamento. "Então, algumas instituições fazem essa arrecadação, entram em contato conosco e a gente faz essa busca dos alimentos, com uma triagem", explica.

Segundo ela, na triagem, é visto validade e se está em bom estado, o quantitativo e, então a montagem das cestas. "Diagnosticamos quais são as instituições que estão aptas a receber naquele dia. Fazemos o contato e autorizamos a saída dessas cestas dos não perecíveis", reforça.

"O segundo viés é pelo Programa de Aquisição, que contempla os agricultores na Região Metropolitana do Recife. Então, a gente faz um contato com os agricultores, passando para eles todos os itens que precisamos. Eles nos trazem o quantitativo e pegamos esse quantitativo geral, dividindo pela quantidade per capita de cada instituição".

A Prefeitura está adquirindo 19 variedades de produtos da agricultura familiar, beneficiando diretamente 47 cooperativas de agricultores de cinco municípios: Palmares, Chã Grande, Nazaré da Mata, São Vicente Ferrer e Feira Nova.



Os alimentos frescos e saudáveis abastecem as cozinhas solidárias e instituições sociais, enquanto os agricultores recebem o pagamento diretamente em recursos repassados pela parceria com o Governo Federal.

Para a secretária de assistência social e combate à fome do Recife, Pâmela Alves, o programa de aquisição de alimentos, vai muito além de gerenciar uma política de suprimentos. "Tem por objetivo o combate à fome, unindo duas pontas que são fundamentais mas que historicamente sofrem com invisibilidade: que é o pequeno produtor da zona rural e as pessoas que muitas vezes passam por situações de segurança alimentar”.



As doações de alimentos perecíveis e não perecíveis podem ser realizadas durante todo o ano. As entregas podem ser feitas diretamente na sede do Banco de Alimentos e, em casos de grandes volumes, a equipe realiza a coleta no local. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 99488-6856 ou pelo e-mail [email protected].



