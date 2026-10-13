Prefeitura do Recife derruba árvores na Rua Astronauta Neil Armstrong após destombamento

Mangueira e sapotizeiro foram retirados em Casa Amarela sob justificativa de risco de queda. Decisão do conselho ambiental que retirou o tombamento foi condicionada à apresentação de documento técnico

Árvores que já haviam sido tombadas são demolidas no Recife (Foto: Marília Parente/ DP)

Duas árvores que já receberam proteção por tombamento municipal foram derrubadas na tarde do último sábado (10), na Rua Astronauta Neil Armstrong, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. A retirada de uma mangueira e de um sapotizeiro ocorreu quase sete meses após a publicação, no Diário Oficial do Recife, da decisão que autorizou o "destombamento" dos exemplares, em 17 de março de 2026.

As árvores eram protegidas há 47 anos pelo Decreto Municipal nº 11.379/1979. O destombamento foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente do Recife (Comam), durante a 192ª reunião ordinária, realizada em 15 de dezembro de 2025. Conforme o registro publicado no Diário Oficial, a autorização ficou condicionada à apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela Secretaria de Meio Ambiente do Recife.

Em resposta ao Diario, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informou que a retirada foi motivada por riscos à segurança da população, identificados em avaliações técnicas. Segundo o órgão, a mangueira apresentava comprometimento estrutural e uma cavidade significativa no interior do tronco.

Já o sapotizeiro tinha inclinação acentuada, presença de fungos, sinais de podridão e problemas de estabilidade. A Emlurb afirmou que as condições foram avaliadas por profissionais habilitados, com laudos e ensaios técnicos que apontaram risco de queda iminente.

A autarquia não detalhou quando foram realizadas as avaliações nem informou se a ART exigida como condição para o destombamento foi apresentada antes da retirada das árvores.

O tombamento é um instrumento de proteção de exemplares considerados relevantes, que estabelece restrições à sua remoção. O destombamento permite retirar essa proteção, mas não dispensa a necessidade de fundamentação técnica para a intervenção. No caso de Casa Amarela, a decisão do conselho ambiental foi publicada meses antes da derrubada.

Moradores estão com a expectativa de que haja replantio nos locais das duas árvores cortadas no sábado, mas também relataram que uma jaqueira já havia sido cortada na mesma rua em 2014 sem nenhuma substituição. A informação não foi detalhada pela Emlurb na resposta encaminhada à reportagem.

A Prefeitura do Recife informou ainda que o manejo da arborização urbana inclui serviços de conservação, monitoramento, poda e plantio de novos exemplares. Segundo a Emlurb, foram plantadas 1.963 mudas de árvores na cidade em 2025.