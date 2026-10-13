Programa Emprega PE oferece mais de 1 mil vagas de trabalho em ação nesta quarta no Recife

Casa do Trabalhador do Recife (Divulgação)

Mais de 1 mil vagas de emprego são oferecidas em ação que será realizada nesta quarta (14) por meio do programa Emprega PE. Os candidatos interessados devem se dirigir à Casa do Trabalhador do Recife, localizada na Rua da Aurora, 425, no bairro da Boa Vista, das 9h às 16h.

A ação conta com a participação de 27 empresas parceiras e oferece oportunidades para diferentes perfis profissionais, como pessoas com deficiência (PCD), jovens aprendizes, estudantes em busca de estágio, profissionais das áreas técnica e operacional, executivos e trabalhadores com 50 anos ou mais.

Para concorrer às vagas, os interessados devem manter o cadastro atualizado na Casa do Trabalhador e verificar os requisitos exigidos para as vagas de interesse. Os candidatos devem apresentar documento de identificação, CPF, RG, carteira de trabalho e currículo atualizado.

A atualização dos dados profissionais contribui para identificar oportunidades compatíveis com o perfil do trabalhador. A carta de encaminhamento, quando necessária, deve ser solicitada conforme os procedimentos da unidade e as orientações para participação no processo seletivo.

O programa é realizado pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe). Após a edição no Recife, o programa seguirá com as ações em Caruaru, Igarassu, Garanhuns e Serra Talhada.

Confira o calendário:

14 de outubro: Recife

21 de outubro: Caruaru

27 de outubro: Igarassu

11 de novembro: Garanhuns

25 de novembro: Serra Talhada