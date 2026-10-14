Creches municipais do Recife vão funcionar no dia da votação do segundo turno

Ficarão abertas apenas as unidades que não serão locais de votação no dia 25 de outubro. Segundo o prefeito Victor Marques, cerca de 21 mil mães e famílias da capital pernambucana serão beneficiadas

Unidade de Educação Infantil da rede municipal do Recife (Nina Xará França/Prefeitura do Recife)

O prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), anunciou, nesta quarta-feira (14), a abertura das creches municipais que não serão usadas como colégio eleitoral no segundo turno, previsto para o dia 25 de outubro. Segundo Marques, a iniciativa deve beneficiar cerca de 21 mil mães e famílias da capital pernambucana.

"Esse é um ato fundamental para a nossa democracia. Em um tempo onde há questionamento de tudo, a gente reforça que as mulheres têm esse direito, as famílias têm esse direito. Vamos simbora trabalhar para que a gente tenha eleições bonitas e que vença seja sempre a democracia", disse o prefeito do Recife em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram.

De acordo com a gestão, 136 unidades de Educação Infantil da rede municipal estarão abertas no horário da manhã durante o segundo turno. A lista das instituições que abrirão as portas estará disponível no aplicativo Conecta Recife. Ainda conforme a Prefeitura do Recife, a iniciativa será realizada por meio da Secretaria de Educação e é direcionada principalmente às famílias que não contam com uma rede de apoio.