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Creches municipais do Recife vão funcionar no dia da votação do segundo turno

Ficarão abertas apenas as unidades que não serão locais de votação no dia 25 de outubro. Segundo o prefeito Victor Marques, cerca de 21 mil mães e famílias da capital pernambucana serão beneficiadas

Elaine Guimarães

Publicado: 14/10/2026 às 12:38

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Unidade de Educação Infantil da rede municipal do Recife/Nina Xará França/Prefeitura do Recife

Unidade de Educação Infantil da rede municipal do Recife (Nina Xará França/Prefeitura do Recife)

O prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), anunciou, nesta quarta-feira (14), a abertura das creches municipais que não serão usadas como colégio eleitoral no segundo turno, previsto para o dia 25 de outubro. Segundo Marques, a iniciativa deve beneficiar cerca de 21 mil mães e famílias da capital pernambucana. 

"Esse é um ato fundamental para a nossa democracia. Em um tempo onde há questionamento de tudo, a gente reforça que as mulheres têm esse direito, as famílias têm esse direito. Vamos simbora trabalhar para que a gente tenha eleições bonitas e que vença seja sempre a democracia", disse o prefeito do Recife em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram. 

De acordo com a gestão, 136 unidades de Educação Infantil da rede municipal estarão abertas no horário da manhã durante o segundo turno. A lista das instituições  que abrirão as portas estará disponível no aplicativo Conecta Recife. Ainda conforme a Prefeitura do Recife, a iniciativa será realizada por meio da Secretaria de Educação e é direcionada principalmente às famílias que não contam com uma rede de apoio.

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2º TURNO , creches , eleições , Recife
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