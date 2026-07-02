Alunos do IFPE Recife criam "vaquinha" virtual para participar de simulação da ONU, em Brasília

Apesar de ter recebido verba institucional, o IFPE Recife afirma que o valor é insuficiente para cobrir passagens, alimentação e hospedagem de toda a delegação para evento de simulação da ONU

Alunos da IFPE serão os únicos do estado convidados a participar do evento da ONU (DIVULGAÇÃO)

Um grupo de estudantes do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), Campus Recife, abriu uma campanha de arrecadação na internet para custear as despesas da viagem para Brasília.

Eles foram convidados para participar da nova edição da YaleMUN Brasil, simulação da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada por estudantes da Universidade de Yale (EUA). O evento ocorrerá de 14 a 16 de agosto.

Segundo o IFPE Recife, a unidade é a única escola de Pernambuco selecionada para levar delegações ao evento, que é uma das simulações acadêmicas da Organização das Nações Unidas (ONU) mais prestigiadas do mundo.

A meta da “vaquinha” virtual, que é coordenada pelo Clube de Relações Internacionais Sérgio Vieira de Mello (CRI-SVM), é arrecadar R$ 30 mil, valor que será utilizado para cobrir passagens aéreas, hospedagem e alimentação durante os quatro dias de viagem.

A delegação chegou a receber verba institucional para o evento, porém, segundo o IFPE Recife, o valor não é suficiente para cobrir todos os gastos da viagem.

Durante a conferência, os integrantes do Clube, Beatriz Eloi, Victoria Fonte, Agatha Dutra, Abner Adriel, Letícia Silva e Leticia Serino atuarão como ‘diplomatas’ de diferentes países em discussões sobre crises globais.

Nas simulações, eles deixarão de ser estudantes de Pernambuco para virarem negociadores, líderes e articuladores políticos para a solução de conflitos globais, como extração de petróleo na Amazônia ou o equilíbrio econômico de países emergentes.

A metade do grupo participará da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEA), discutindo mineração responsável e extração de petróleo na Amazônia.

A outra parte integrará o Conselho Econômico e Social (ECOSOC), com foco no desenvolvimento de economias dependentes de commodities.