IFPE anuncia seleção com 60 vagas para curso gratuito de operadora de drones

As inscrições para o curso gratuito do IFPE serão realizadas de 14 a 20 de abril de 2026, por meio de formulário eletrônico

Campus do IFPE de Vitória de Santo Antão (DIVULGAÇÃO/IFPE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO)

O Campus Vitória de Santo Antão do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) publicou edital de seleção para o curso de Operadora de Drone (RPAS) – Pilotagem, Segurança e Aplicações Profissionais, ofertado pelo Programa Asas para o Futuro.

A iniciativa busca capacitar mulheres para o mercado de trabalho, especialmente em áreas relacionadas à tecnologia. As inscrições serão realizadas de 14 a 20 de abril de 2026, por meio de formulário eletrônico.

Ao todo, estão sendo ofertadas 60 vagas, divididas em duas turmas.

As aulas acontecerão às segundas, quartas e sextas-feiras, no turno da tarde, das 13h às 17h.

As estudantes selecionadas terão direito a ajuda de custo para transporte e alimentação, condicionada à frequência escolar.

Quem pode participar?

O público-alvo são jovens mulheres com idade entre 18 e 29 anos, em situação de vulnerabilidade social.

O programa prioriza candidatas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas, além de mulheres moradoras de áreas periféricas ou rurais, com baixa renda ou responsáveis por crianças.

Para participar, é necessário possuir escolaridade mínima equivalente ao Ensino Fundamental, com capacidade de ler, escrever e realizar operações matemáticas básicas.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 14 e 20 de abril de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do formulário eletrônico indicado no edital. Para participar, é necessário possuir conta de e-mail do Gmail.

A seleção será realizada com base na análise das informações apresentadas no Questionário do Perfil Situacional.

Documentação

No momento da inscrição, a candidata deverá anexar:

Questionário do Perfil Situacional (Anexo II);

Documento de identificação (frente e verso);

Comprovante de benefício do Governo Federal;

Candidatas com deficiência (PcD) deverão anexar, ainda na inscrição, o laudo médico atualizado.

Como será a seleção

A seleção será realizada por meio da análise das informações preenchidas no Questionário do Perfil Situacional, considerando critérios de vulnerabilidade social definidos no edital, conforme a ordem de prioridades estabelecida no Anexo I.

Em caso de empate, a classificação será definida pela maior idade da candidata.

Sobre o curso

Com carga horária total de 200 horas, a formação será dividida em módulos teóricos e práticos. Entre os conteúdos abordados estão legislação aplicada, fundamentos de drones, manutenção básica, planejamento de missões e pilotagem prática supervisionada.

O curso também contará com atividades de formação sociopolítica, abordando temas como gênero, raça, tecnologia e direitos.

As aulas estão previstas para começar no dia 04 de maio de 2026, no IFPE Campus Vitória de Santo Antão.

Sobre o programa

O Programa Asas para o Futuro é uma iniciativa do Ministério das Mulheres que busca ampliar a participação de mulheres jovens em áreas de ciência e tecnologia, promovendo qualificação profissional e autonomia econômica.

A ação prioriza mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Para o curso ofertado pelo IFPE Campus Vitória, o público-alvo é formado por mulheres de 18 a 29 anos.