Yuri Cid da Silva Lima, de 25 anos, havia se tornado pai há quatro meses e seguia para o trabalho quando se envolveu em colisão com uma bicicleta na manhã desta quarta-feira (07), na Avenida Abdias de Carvalho, no bairro do Bongi, Zona Oeste do Recife

Motociclista que morreu em acidente na Abdias de Carvalho era pai de bebê de 4 meses e percussionista (Reprodução/Redes sociais)

O motociclista que morreu após se envolver em um acidente com uma bicicleta na manhã desta quarta-feira (7), na Avenida Abdias de Carvalho, no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife, foi identificado como Yuri Cid da Silva Lima, de 25 anos. Ele trabalhava com tecnologia e computação e estava a caminho do trabalho quando ocorreu a colisão.

Segundo informações repassadas por familiares, Yuri era filho único e havia se tornado pai há quatro meses.

Yuri também era percussionista e fazia parte da Orquestra Popular Big Field. A morte dele foi lamentada pelo grupo em uma publicação nas redes sociais, que destacou a participação do músico na orquestra e o descreveu como amigo e pai.

“Um dos mais importantes membros da nossa orquestra nos deixa numa tragédia. Que Deus ponha você em um ótimo lugar. Você sempre foi um amigo, guerreiro e um ótimo pai. Você vai fazer falta para muita gente aqui! Fica em paz”, publicou a orquestra.

Acidente

O acidente aconteceu por volta das 7h20, no cruzamento da Avenida Abdias de Carvalho com a Avenida General San Martin, no sentido da BR-232. A ocorrência envolveu a motocicleta e uma bicicleta.

Yuri morreu ainda no local. A esposa dele, Carol Morais de Lima, de 28 anos, estava na garupa da moto e ficou ferida. Uma criança de 11 anos, que estava na bicicleta, também ficou ferida.

A criança foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Restauração (HR), no Recife. Já a garupa, foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco para uma unidade de saúde local. O quadro de ambas as vítimas não foi informado.

Equipes da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) permaneceram na área durante a manhã para orientar o trânsito e acompanhar os trabalhos de perícia. O corpo de Yuri foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Por causa do acidente, o trânsito precisou ser desviado pela Rua Xavier Sobrinho, provocando congestionamento na região.



De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital da Restauração, as duas pacientes do sexo feminino, de 28 e 11 anos, deram entrada na Emergência do Hospital da Restauração no meio da manhã desta quarta-feira (7). "Elas estão internadas recebendo assistência contínua da equipe de especialistas da instituição. Todas as informações relativas ao quadro de saúde e à evolução clínica são repassadas pelos profissionais aos familiares dentro dos protocolos de assistência e sigilo médico".