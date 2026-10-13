Penitenciária de Petrolina realiza formatura de dois reeducandos em universidade federal

Eduardo de Lima e Alessandro de Souza Cavalcante concluíram a graduação em cursos superiores da UFMS, com ensino à distância

Penitenciária de Petrolina realizará entrega dos certificados de conclusão de cursos superiores de dois reeducandos nesta quarta-feira (14) (Divulgação/SEAP)

Dois educandos da Penitenciária Doutor Edvaldo Gomes (PDEG), de Petrolina, concluíram cursos superiores de graduação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e receberão certificados de conclusão nesta quarta-feira (14). Eduardo de Lima e Alessandro de Souza Cavalcante, ambos com 40 anos de idade, estudaram na modalidade de ensino à distância.

Alessandro segue custodiado na unidade prisional e formou-se em Gestão Comercial. Eduardo de Lima, atualmente no regime aberto, é egresso do sistema e concluiu o curso de Gestão de Direitos e Tributos Notariais.

"A trajetória desses dois estudantes demonstra que o investimento em educação dentro do sistema prisional pode produzir resultados concretos, proporcionando novas perspectivas de vida, desenvolvimento pessoal e preparação para a reinserção social", afirma o supervisor administrativo da PDEG, Aldo Matheus Coelho Freire.

Também houve um aumento da participação das pessoas privadas de liberdade em exames nacionais. Na Penitenciária Doutor Edvaldo Gomes, o número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) passou de 80, em 2023, para 165, em 2025. As inscrições para a edição de 2026 seguem em andamento.

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap/PE) realiza a entrega dos certificados de conclusão dos dois formandos às 10h desta quarta no Espaço Ecumênico da unidade prisional, com a participação de representantes da PDEG, da Escola Estadual Bento XVI, que funciona dentro da penitenciária, e de familiares de ambos.