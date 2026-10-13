Mulher com meningite viral é transferida de Fernando de Noronha para o Recife

Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha (Foto: SES-PE/ Divulgação)

Uma mulher foi atendida com quadro de meningite viral no Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha, no último fim de semana. Ela apresentou cefaleia (dor de cabeça) e alteração da fala. A paciente recebeu os primeiros atendimentos e foi transferida para prosseguir a investigação com exames especializados.

Em Noronha, a paciente permaneceu estável na unidade durante todo período e posteriormente foi transferida para o Recife, após 24 horas do início das medicações, com uso de máscara e seguindo todas as normas de precaução orientadas pelos especialistas.

No Recife, foi realizada a coleta do exame do Líquor (líquido cefalorraquidiano ou LCR) para determinar o diagnóstico. A paciente segue internada em observação na capital pernambucana, com quadro de meningite viral e estado de saúde estável, com excelente evolução clínica, informou a Secretaria de Saúde de Pernambuco.

Meningite

Diversos agentes podem causar uma meningite, como fungos, parasitas e, principalmente, vírus e bactérias. Todas as suspeitas devem ser imediatamente notificadas.

As meningites virais se apresentam frequentemente, com evolução mais benigna e recuperação espontânea. Já as meningites bacterianas podem evoluir rapidamente, causando complicações, além de exigir diagnóstico e tratamento imediato com uso de antibióticos.

As equipes de vigilância sanitária e epidemiológica de Fernando de Noronha entraram em contato com familiares da paciente que estiveram com ela nos últimos dias, para verificar as condições de saúde, mas todos mantiveram-se assintomáticos, assim como todos os funcionários do hospital.