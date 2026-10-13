Porto do Recife recebe maior carga de bobinas de aço dos últimos oito anos

Diretor-presidente do Porto do Recife, Wagner Maciel (Tsuey Lan Bizzocchi)

O Porto do Recife recebeu, neste mês, a maior carga de bobinas de aço dos últimos oito anos de operação da mercadoria. O volume de 2.257 unidades, que corresponde a mais de 25 mil toneladas, veio do Porto de Santos, em São Paulo. Essa foi a maior quantidade da matéria-prima em um único desembarque no estado.

De acordo com a Coordenação de Operações do Porto do Recife, as bobinas de aço movimentadas neste carregamento são fabricadas pela Usiminas, uma das maiores empresas siderúrgicas do Brasil e líder no mercado de aços planos, e atendem a indústrias de diversos estados do Brasil servindo de matéria-prima para os setores como automotivo, de construção civil e metalurgia.

O Diretor-presidente do Porto do Recife, Wagner Maciel, destacou que o carregamento fortalece o posicionamento e a vocação do Porto Recife na movimentação de produtos siderúrgicos.

"Foram 2.257 bobinas de aço, mais de 25 mil toneladas, que também reforçam a pujança da indústria pernambucana, sobretudo a automotiva, móveis e construção civil, que depende desse importante insumo para a produção de diversos materiais e bens de consumo que são produzidos no estado de Pernambuco. Além disso, demonstra a expertise, estrutura e eficiência operacional do Porto do Recife para a movimentação dessa importante carga, que é crescente no porto a cada ano", frisa.

O porto conta com pátios e armazéns para estocagem das bobinas de aço. A Indústria de Produtos Metalúrgicos (IPM) responde por 65% da movimentação de bobinas, com uma operação anual de cerca de 100 mil toneladas do produto.

Com foco na metalurgia pesada e serralharia industrial, a empresa tem sede no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, e filial em Caaporã, na Paraíba. As duas operações somam aproximadamente 1.200 empregos diretos.