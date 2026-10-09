Palhaço Chocolate não fará tradicional show do Dia das Crianças no Parque 13 de Maio

Por motivos de saúde, artista não se apresentará este ano e fez anúncio em sua conta oficial no Instagram

Palhaço Chocolate é interpretado há mais de 50 anos pelo pedagogo, ator e psicólogo Ulisses Dornelas (Foto: Melissa Fernandes/ DP Foto)

Personagem histórico da cultura circense em Pernambuco, o Palhaço Chocolate não fará seu tradicional show no Dia das Crianças. O evento sempre é realizado no Parque 13 de Maio, no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife. Haverá uma programação cultural no local este ano, mas sem o artista.

Os perfis oficiais do Palhaço chocolate no Instagram e no Facebook publicaram um pronunciamento sobre a situação. "Este ano, excepcionalmente por motivos de saúde, não faremos o nosso tradicional show do Dia das Crianças no Parque 13 de Maio", relatou.

Esta é a primeira vez que o Palhaço Chocolate cancela seu espetáculo de Dia das Crianças por motivos de saúde. As outras duas vezes em que ocorreu o cancelamento do show foram ocasionadas pela pandemia da Covid-19, em 2020 e 2021. Neste ano, o Palhaço Chocolate completa 51 anos de carreira como animador de espetáculos.

No seu perfil nas redes sociais, o palhaço deixa uma mensagem de carinho para os fãs: "Desejo que o Dia das Crianças seja abençoado e de muita alegria para todos. Com o maior carinho do amigão Palhaço Chocolate!"

História

Criado por Ulisses Dornelas, o personagem nasceu na década de 1970 a partir do grupo Família dos Bombons. Era um grupo de recreadores de aniversário e confraternizações. Um deles se destacou, o Bombom Chocolate.

Posteriormente, surgiu então o Palhaço Chocolate, que comandou shows e espetáculos no Recife. Desde o ano de 1975, o personagem promove eventos e aulas na capital pernambucana e também em outras cidades.

Os espetáculos tradicionalmente têm participações especiais, personagens infantis, corpo de baile, artistas circenses e músicos convidados. A proposta do show é proporcionar cultura, lazer e divertimento para o público infanto-juvenil.