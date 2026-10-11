Policial de moto colide com ônibus durante perseguição a suspeitos em Beberibe, na Zona Norte do Recife

De acordo com a PM, policial ficou ferido e recebeu socorro no local

Ninguém no ônibus ficou ferido (Reprodução/Instagram)

Um policial militar colidiu com um ônibus durante perseguição de moto a dois suspeitos no bairro de Beberibe, na Zona Norte do Recife. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada no último sábado (10), durante um patrulhamento na região.

O agente ficou ferido e foi socorrido por bombeiros para o Hospital Metropolitano Norte Miguel Arraes (HMA). Presente no local, o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE) prestou auxílio ao motorista do veículo que passa bem.

Em imagens compartilhadas pela instituição, é possível ver o pára-brisa do ônibus trincado pela colisão. Motorista e passageiros do ônibus não ficaram feridos.