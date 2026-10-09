Erik Simões assume presidência do TRE-PE até fevereiro de 2028

O desembargador Erik Simões tomou posse como presidente do TRE-PE na última sexta-feira (9) e ficará à frente da Corte Eleitoral até fevereiro de 2028 (Foto: Divulgação)

O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE), desembargador Erik Simões, tomou posse na Corte Eleitoral na última sexta-feira (9). Ele substitui o também desembargador Fernando Cerqueira, que deixou o cargo após o cumprimento do mandato de dois anos. Simões ficará no cargo até fevereiro de 2028.



O desembargador substituto Paulo Augusto de Freitas Oliveira será o vice-presidente interino até janeiro de 2027, quando o desembargador Alexandre Pimentel assumirá o posto em definitivo. Erik de Sousa Dantas Simões faz parte do pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) desde junho de 2012.



Simões é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), atual titular da Primeira Câmara de Direito Público do TJPE, exerce funções como coordenador geral da Conciliação do TJPE (Nupemec) e é membro da Comissão de Articulação Institucional, além de presidir o Fórum Nacional de Mediação e Conciliação (Fonamec).



“Eu só tenho a agradecer. A única palavra que tenho é de agradecimento a Deus e a todos que participaram da minha caminhada. Aos eminentes desembargadores do Tribunal de Justiça, agradeço imensamente o apoio. Fui aclamado com muita satisfação e isso me deixou muito emocionado”, comentou o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral.