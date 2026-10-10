UFPB aciona Polícia Federal após ser alvo de pichações nazistas

Na última sexta-feira (5), suásticas nazistas foram pintadas nos banheiros no campus da UFPB em João Pessoa

Universidade Federal da Paraíba é alvo de pichações nazistas (Divulgação)

A Universidade Federal da Paraíba acionou a Polícia Federal após pichações nazistas serem encontradas nos banheiros do campus da instituição em João Pessoa, capital do estado. Na última sexta-feira (9), suásticas foram desenhadas nos Centros de Ciências da Saúde (CCS) e de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN).

Os símbolos apareceram no mesmo dia em que estudantes da universidade realizaram uma manifestação em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Por meio de nota, a reitoria da UFPB repudiou as pichações e disse que defenderá a "diversidade dos espaços universitários".

"A suástica não é uma opinião. É o símbolo de um regime que perseguiu e exterminou milhões de pessoas, e sua veiculação é crime no Brasil (Lei n 7.716/1989, art. 20). Crimes devem ser apurados e punidos na forma da lei, e a UFPB adotará todas as providências cabíveis para que isso aconteça", diz o posicionamento.

As suásticas foram pintadas nas cores branca e vermelha. A palavra "nazi" também foi encontrada entre as pichações.

"Nenhum estudante, docente, técnico ou trabalhador desta Universidade deve se sentir ameaçado por sua fé, sua cor, sua orientação ou sua identidade [...] A UFPB é feita de gente diferente que convive, discorda e aprende junto. É isso que nos cabe proteger, e é isso que vamos proteger", completa a reitoria.