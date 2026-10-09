Veja como fica a previsão do tempo para o feriadão em Pernambuco

No sábado (10), teremos sol em todo o estado. Já no domingo (11) e na segunda (12), a previsão é de chuva fraca na RMR e nas matas Norte e Sul

Praia de Carneiros, em Tamandaré (Foto: Reprodução/MPPE)

A previsão do tempo para o feriadão, entre este sábado (10) e a segunda-feira (12), indica ausência de chuva em quase todas as regiões de Pernambuco no sábado, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

No sábado (10), todo o estado está sem previsão de chuvas. Já domingo (11), a previsão é de chuva fraca para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e para as regiões das matas Norte e Sul.

No dia do feriado de Nossa Senhora Aparecida (12), padroeira do Brasil, e também dia que se comemora o Dia das Crianças, a expectativa é também de chuva fraca na Mata Norte, na Região Metropolitana do Recife e na Mata Sul.



No Agreste, no Sertão de Pernambuco, no Sertão de São Francisco e em Fernando de Noronha, a previsão é de tempo sem chuva.