Dia das Crianças: confira as programações gratuitas no Recife neste feriadão

A criançada do Recife poderá curtir o feriadão do Dia das Crianças, que se estenderá até segunda (12), com muito frevo, brincadeiras, apresentações circenses, entre outras atrações gratuitas

Parques terão programação para a criançada (Foto: Peu Ricardo/ DP Foto)

Para os pais que ainda estão planejando a programação do Dia das Crianças, que será celebrado na segunda-feira (12), o Recife contará com diversos eventos gratuitos ao longo deste feriadão, que reunirá apresentações circenses, cortejo de frevo, oficinas e brincadeiras, entre outras atrações.

Boa parte dessas atividades se concentra nos parques públicos da capital pernambucana, além do Jardim Botânico do Recife, Paço do Frevo e Parque Estadual Dois Irmãos.

Diante disso, a reportagem do Diario de Pernambuco reuniu algumas atividades gratuitas que serão destinadas às crianças entre este sábado (10)e segunda (12), dia que também é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Parques do Recife

Os parques públicos da Jaqueira, Santana, Apipucos e Dona Lindu terão atividades gratuitas que não irão se limitar apenas para este feriadão, já que a programação prevê atrações para criançada no próximo final de semana.

Mas para este sábado (10), por exemplo, o Parque Santana contará, a partir das 10h, com a Festa das Crianças do Pé na Tábua Skate Social, que reúne atividades como minicampeonato infantil, brincadeiras, ações recreativas, quebra-panelas e distribuição de brindes.

Os adultos também poderão mostrar suas habilidades de skate no Best Trick, que é uma disputa de melhor manobra.

No período da tarde, especificamente às 15h, será a vez do Parque Apipucos iniciar suas atividades com a turma do ATO Teatro, que irá apresentar uma leitura de “Os Três Coroados”, de Luís Felipe Botelho. Além disso, o equipamento público contará com o Festival de Sabores.

No domingo (11), quem inicia as atividades gratuitas é o Parque Dona Lindu, com a apresentação do Tio Bruninho, artista que se apresentará em um palco voltado para a esplanada do parque.

Já no Dia das Crianças (12), o Parque da Jaqueira contará com a Oficina dos Sonhos, que propõe a criação de uma carta contando um desejo para o espaço. Após essa atividade, que inicia às 14h, a criançada poderá se divertir na oficina de malabares, que desafia a coordenação dos pequenos.

Também acontecerá na Jaqueira, a partir das 16h30, a 1ª Mostra de Aéreos Circenses. As apresentações, que serão realizadas em parceria com a Casa Coração (escola de aéreos circenses), marcam a abertura da programação do anfiteatro.

Toda a programação no Parque da Jaqueira se estenderá até as 18h e contará também com feira de diversos produtos.

Também no feriado, o Parque Apipucos irá exibir o filme “Frozen - Uma Aventura Congelante”, em uma uma sessão especial do Cine Apipucos, marcada para às 16h. Antes disso, às 15h, haverá atividades com Ponttinho, que inclui uma feirinha com comidas, produtos da economia criativa e oficinas infantis.

No Dona Lindu, o concerto do dia 12 fica por conta da Orquestra Infantil Criança Cidadã. Os jovens músicos se apresentam dentro do Teatro Luiz Mendonça, com retirada de ingressos gratuitos pela plataforma Inti.

Ainda na segunda (12), o Parque 13 de Maio irá receber o lançamento do projeto BrincaÊ, com programação gratuita das 9h às 18h, que inclui brinquedos infláveis, mini maré cultural e atrações infantis no Palco Cultural, das 15h às 18h.

Os brinquedos infláveis gratuitos são destinados a diferentes faixas etárias e estarão disponíveis durante todo o período do evento. O espaço também terá uma mini maré cultural, com exposição e comercialização de brinquedos artesanais e educativos, valorizando a produção cultural e criativa.

A partir das 15h, o Palco Cultural recebe apresentações e atrações voltadas ao público infantil, com programação até as 18h. De acordo com a Prefeitura do Recife, a iniciativa foi planejada para contemplar diferentes faixas etárias e oferecer opções de lazer, cultura e convivência para crianças e seus familiares.

Neste ano, excepcionalmente, por motivos de saúde, o Palhaço chocolate não fará show no Parque 13 de Maio.

Os demais parques urbanos funcionarão normalmente durante o feriado de 12 de outubro, com abertura todos os dias, das 5h às 22h.

Já no próximo final de semana, o Parque Santana receberá no sábado (17) a Copinha das Crianças de BMX. A partir das 10h, o campeonato de bicicross terá premiação, brinquedos infláveis e lanche.

Já às 14h30, será a vez de experimentar o parkour, em um treino gratuito para crianças de 7 a 14 anos. Essa atividade oferece 20 vagas, com inscrições antecipadas pelo link na bio do perfil responsável pela ação.

Quem desejar poderá doar brinquedos novos ou em bom estado, mas a contribuição não é obrigatória para participar.

Parque das Esculturas

O Parque de Esculturas Francisco Brennand também estará aberto neste sábado (10) e domingo (11), das 9h às 18h. Na segunda-feira (12), o espaço estará fechado e retomará o funcionamento na terça-feira (13), das 10h às 17h.

O espaço reúne 87 obras escultóricas em cerâmica e bronze, além da Coluna de Cristal, com 32 metros de altura.

O acesso ao parque pode ser feito de barco, a partir do Marco Zero, por meio do serviço dos barqueiros, ou de catamarã, com saída do Cais das Cinco Pontas. Também é possível chegar de carro ou bicicleta pelo dique de Brasília Teimosa, no final da Avenida Brasília Formosa, no Pina.

Paço do Frevo

No sábado (10), a farra começa às 15h, com o lançamento do livro “A Pequena Foliã”, que traz versos de Carlos Newton Júnior e imagens de Jô Oliveira. A partir das 16h do sábado, tem mais programação: a orquestra de frevo infantil Bicho Solto vai soltar os bichos, com repertório cheio de clarins, executado por músicos fantasiados de animais de pelúcia.

No domingo (11), a brincadeira começa mais cedo, a partir das 10h, com o projeto Frevações, que receberá Marina Fenicio e os Brincantes das Ladeiras, para apresentar o jogo-história “A Viagem de Carol”. A atividade é gratuita e direcionada a crianças com idade de 4 a 10 anos, com inscrições pelo Instagram @pacodofrevo.

Já às 15h30, será o Arrastão do Frevo Especial, que vai receber o Bloco do Super Mario. O cortejo sairá pelas ruas do Bairro do Recife ao som da Orquestra Henrique Dias e os passos da Cia. Frevança.

Jardim Botânico

O Jardim Botânico do Recife estará com uma programação voltada às crianças no fim de semana. No sábado (10), haverá uma Caminhada ecológica + Oficina de produção de mudas, nos turnos da manhã e tarde, com vagas para 20 crianças em cada horário, na área de convivência do viveiro. Além disso, o espaço contará com o projeto Microscopia: ampliando o olhar, das 9h às 12h e das 13h às 15h, no auditório e com faixa etária livre e uma exposição no econúcleo.

No domingo (11), a Caminhada ecológica será acompanhada da Oficina de chocolates, nos turnos da manhã e tarde, com vagas para 20 crianças em cada horário. Também contará com o projeto Microscopia: ampliando o olhar, das 9h às 12h e das 13h às 15h, no auditório e com faixa etária livre e uma exposição no econúcleo. Na segunda-feira (12), o local estará fechado.

Paulista

No município do Paulista, a programação será no Ecoparque das Paineiras, no Centro. No dia 12, a partir das 16h, com Bobbie Goods. Às 17h, os personagens da Patrulha Canina prometem animar a criançada. Encerrando as atrações, às 18h, será a vez do espetáculo Guerreiras do K-pop.

Parque Estadual Dois Irmãos

No Parque Estadual Dois Irmãos, a programação acontece durante todo feriadão. No sábado (10), domingo (11) e segunda (12), o local terá exposições e diversas oficinas. Entre as exposições estão a Floresta Irmã e Animais Taxidermizados. Já as oficinas, que terão vagas limitas a garotada poderá participar de oficinas de argila; de reciclagem; geotinta; pintura corporal; biojoias e Circuito Ecológico. O local funcionará das 9h às 17h.

