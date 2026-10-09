Lombadas eletrônicas serão desligadas em rodovias de Pernambuco no feriadão do Dia das Crianças

Equipamentos da BR-232, PE-060 e PE-009 ficarão inativos até as 5h da terça-feira (13), após o feriado de Nossa Senhora Aparecida

Desativação temporária das lombadas eletrônicas ocorre durante o feriadão, período de maior movimentação nas estradas (Foto: Mauricio Ferry/DP Foto)

Motoristas que viajarem pelas rodovias BR-232, PE-060 e PE-009 durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida devem ficar atentos à desativação temporária de lombadas eletrônicas. Os equipamentos serão desligados a partir das 12h desta sexta-feira (9) e voltarão a operar às 5h da terça-feira (13), segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE).

Na BR-232, a medida abrange os equipamentos instalados no trecho entre Recife e Caruaru, até o entroncamento com a BR-104. Na PE-060, todas as lombadas eletrônicas serão desativadas. Já na PE-009, o desligamento ficará restrito aos equipamentos localizados em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, no Litoral Sul.

A suspensão será feita durante o período de maior deslocamento de veículos por causa do feriado nacional da segunda-feira (12), dedicado a Nossa Senhora Aparecida. A expectativa é de aumento do fluxo de motoristas em direção às praias do Litoral Sul e às cidades do interior.

Durante a operação, o DER-PE utilizará painéis de mensagens variáveis em pontos da BR-232 e da PE-060 para comunicar a desativação dos equipamentos e divulgar orientações aos condutores.

Mesmo com as lombadas eletrônicas desligadas, os limites de velocidade estabelecidos para cada trecho permanecem válidos. O órgão orienta os motoristas a respeitar a sinalização, manter distância segura dos demais veículos e evitar ultrapassagens perigosas.