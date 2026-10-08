Um mesmo brinquedo pode ser 200% mais caro de acordo com a loja, segundo Procon-PE

Levantamento realizado perto do Dia das Crianças analisou 75 itens, distribuídos nas categorias de brinquedos diversos, jogos recreativos, jogos eletrônicos e produtos destinados ao passeio infantil

A pesquisa foi realizada entre os dias 25 de setembro e 2 de outubro de 2026 (Divulgação/Procon-PE)

O consumidor que deixou a compra do presente do Dia das Crianças para a última hora deve se deparar com preços diferentes para um mesmo produto. Um levantamento realizado pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Pernambuco (Procon-PE), entre os dias 25 de setembro e 2 de outubro, identificou uma variação de até 200% nos preços de produtos semelhantes e idênticos na Região Metropolitana do Recife.

A fiscalização percorreu estabelecimentos comerciais nas cidades de Recife, Olinda e Paulista, além de monitorar plataformas de e-commerce.

A pesquisa analisou 75 itens, distribuídos em quatro categorias: brinquedos diversos, jogos recreativos, jogos eletrônicos e produtos destinados ao passeio infantil, como bicicletas, patins, skates, patinetes e carrinhos.

O levantamento foi realizado em lojas dos shoppings Recife, RioMar, Tacaruna, Patteo Olinda e North Way Paulista, além do comércio no bairro da Torre. Também fizeram parte da pesquisa os sites Magazine Luiza e Amazon.



Brinquedos

Na categoria de "brinquedos diversos", foram identificadas diferenças de até 198,58% nos preços de um mesmo produto em diferentes lojas. O Procon-PE analisou 37 itens de diferentes fabricantes.

A análise aponta que mesmo produtos conhecidos podem ter variações consideráveis de preço entre uma loja e outra. A Mini Laptop Infantil Barbie, da Candide, foi encontrada por valores entre R$ 97,17 e R$ 123,31, uma diferença de 26,91%.

Outra disparidade foi notada na venda da Boneca Emily Vick - Dos Rosa, da Novabrink. O produto apresentou preços que variaram de R$ 141,85 a R$ 164,77, o que representa uma diferença de 16,16%.

Já a Boneca Angel 1290, da Elka, teve valores entre R$ 101,74 e R$ 121,58, com variação de 19,50%.

Jogos eletrônicos

Entre os produtos de maior valor, os jogos eletrônicos também foram incluídos na comparação. Nessa categoria, foram pesquisados sete itens de diferentes fabricantes, com variações de até 13,71% nos valores..

O PlayStation 5 Slim Edição Digital 1 TB, da Sony, apresentou a maior diferença entre os produtos eletrônicos analisados na planilha: 16,49%. Os preços encontrados ficaram entre R$ 3.715,89 e R$ 4.328,65.

O conjunto Nintendo Switch com jogo digital Mario Kart 8 Deluxe apresentou uma variação de 5,05%, com preços que variam de R$ 2.189,05 a R$ 2.299,62 .

Jogos recreativos

Entre os jogos de caixa e tabuleiro, a diferença de preço do mesmo produto ultrapassa 178% em diferentes lojas.

O destaque da categoria foi o Perfil Júnior, da Grow, por exemplo, que apresentou preços entre R$ 90,28 e R$ 111,08, resultando em uma diferença de 23,04%. Também chamou atenção o Jogo de Cartas a partir de 7 anos, da Mattel, que foi encontrado por R$ 27,29 no menor preço e R$ 33,68 no maior, uma variação de 23,43%.

O levantamento ainda identificou diferenças no preço do Truque de Mestre, da Estrela. O jogo custava entre R$ 76,39 e R$ 89,78, representando uma variação de 17,52%.

Bicicletas e itens para passeio

Ao todo, 12 modelos de produtos para passeio foram pesquisados, como bicicletas, patins, skates, patinetes e carrinhos, que também entraram na avaliação do Procon-PE, com diferenças de até 200%.

O maior percentual de diferença identificado na categoria foi o carrinho de passeio infantil, encontrado por valores entre R$ 299,78 e R$ 899,99, uma diferença de 200,22%.

O skate apresentou variação de 22,06%, com preços de R$ 239,66 a R$ 307,50. Já a bicicleta aro 12 teve valores entre R$ 324,88 e R$ 374,19, diferença de 15,18%. Já a bicicleta aro 16 foi encontrada entre R$ 643,02 e R$ 727,61, com variação de 13,15%.

Orientações na hora da compra

O Procon-PE orienta que o consumidor pesquise antes de fechar a compra. De acordo com o órgão, a consulta a diferentes lojas e sites pode ajudar o consumidor a encontrar condições mais vantajosas e evitar gastos desnecessários.

Além do preço, a orientação é observar atentamente as características do produto e a faixa etária indicada. O gerente-geral do órgão, Antônio Carlos Cavalcanti, explica que as embalagens dos produtos devem conter o Selo de Identificação do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), que comprova se o produto é certificado, além de informações, escritas em língua portuguesa, sobre a faixa etária recomendada, dados do CNPJ do fabricante, instruções de uso e alertas de segurança.

“Se o produto não estiver em português, ele tem que ter uma tarja de tradução. Não se pode vender nenhum tipo de produto no Brasil sem a tradução e sem o selo do Inmetro”, pontua. Caso se identifique a ausência dessas informações na embalagem, Antônio Carlos indica que o consumidor acione o Procon-PE por meio do número 0800 28 21 512 ou do e-mail [email protected].