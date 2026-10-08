Motociclista morre eletrocutado após tocar em fio derrubado durante tiroteio em Olinda

Vítima de 30 anos parou para retirar a fiação do meio da rua e sofreu uma descarga elétrica na Comunidade do Geriquiti, em Peixinhos. Tiroteio ocorrido horas antes deixou um morto e um ferido

Homem de 30 anos morreu no local onde foi eletrocutado (Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem de 30 anos morreu na manhã desta quinta-feira (8) após sofrer uma descarga elétrica ao tocar em um fio que estava caído no meio de uma rua da Comunidade do Geriquiti, no bairro de Peixinhos, em Olinda. Segundo a Neoenergia, a fiação havia sido atingida por um disparo durante um tiroteio ocorrido horas antes na região.

Testemunhas relataram que o homem passava pelo local de motocicleta quando parou para tentar retirar o fio da via. Ao tocar na fiação, ele recebeu o choque e morreu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) recebeu o chamado às 7h32, mas a equipe encontrou a vítima já sem vida. A Polícia Militar também foi acionada e isolou a área para os procedimentos necessários.

O acidente provocou a interrupção do fornecimento de energia para mais de 300 imóveis da região. De acordo com a Neoenergia, o serviço foi normalizado depois da realização da perícia e da retirada do corpo.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Peixinhos e foi registrado inicialmente como “morte a esclarecer”.

Horas antes da morte do motociclista, um tiroteio havia sido registrado no mesmo local e, segundo a Polícia Civil, dois homens foram atingidos pelos disparos. Um deles, de 18 anos, ficou ferido e o outro morreu.

A ocorrência é investigada pela 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios e a apuração busca esclarecer as circunstâncias do confronto, além de identificar os responsáveis pelos disparos que também atingiram a estrutura da rede elétrica.