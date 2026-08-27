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Vida Urbana
Fatalidade

Homem morre eletrocutado em galeria no Recife

Vítima, de 54 anos, foi encontrada próxima a uma caixa d'água no Empresarial Progresso, na Boa Vista

Diario de Pernambuco

Publicado: 26/08/2026 às 22:03

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Viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até o local/Bombeiros/ Divulgação

Viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até o local (Bombeiros/ Divulgação)

Um homem de 54 anos morreu, na manhã desta quarta-feira (26), após sofrer uma descarga elétrica em uma galeria no Recife. Imagens mostram que ele estava próximo a uma caixa d'água.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, duas viaturas foram deslocadas para a ocorrência, mas, ao chegar ao local, a vítima já havia ido a óbito.

Após uma perícia realizada pela Polícia Científica, amarrações e técnicas de acesso foram empregadas para a remoção do corpo da vítima do local da descarga.

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O acidente ocorreu no Empresarial Progresso, localizado na Avenida Manoel Borba, no bairro da Boa Vista, área central da capital pernambucana.

Durante toda a operação, agentes do 16º Batalhão da Polícia Militar mantiveram a área isolada. A Delegacia da Boa Vista investiga o caso.

eletrocutado , Recife
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