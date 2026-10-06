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Mais de 20 quilos de maconha são apreendidos no Sertão de Pernambuco

Droga estava em uma residência abandonada no povoado do Roçado, em Afrânio

Diario de Pernambuco

Publicado: 06/10/2026 às 10:40

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Droga foi apreendida dentro de um imóvel abandonado/Foto: Divulgação/PMPE

Droga foi apreendida dentro de um imóvel abandonado (Foto: Divulgação/PMPE)

Um total de 20,8 kg de maconha foi apreendido no povoado do Roçado, em Afrânio, no Sertão de Pernambuco. Nesta segunda-feira (5), policiais militares do 2º Batalhão Integrado Especializado (BIEsp) receberam informações de que uma residência estaria sendo utilizada para armazenar drogas.

Durante a averiguação, os PMs constataram que o imóvel estava abandonado e realizaram uma varredura, localizando três sacos com o entorpecente. A guarnição ainda montou uma campana nas proximidades da casa com o objetivo de identificar possíveis envolvidos, mas nenhum suspeito foi localizado.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Plantão para adoção das medidas legais cabíveis.

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