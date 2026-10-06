Mais de 20 quilos de maconha são apreendidos no Sertão de Pernambuco

Droga estava em uma residência abandonada no povoado do Roçado, em Afrânio

Droga foi apreendida dentro de um imóvel abandonado (Foto: Divulgação/PMPE)

Um total de 20,8 kg de maconha foi apreendido no povoado do Roçado, em Afrânio, no Sertão de Pernambuco. Nesta segunda-feira (5), policiais militares do 2º Batalhão Integrado Especializado (BIEsp) receberam informações de que uma residência estaria sendo utilizada para armazenar drogas.

Durante a averiguação, os PMs constataram que o imóvel estava abandonado e realizaram uma varredura, localizando três sacos com o entorpecente. A guarnição ainda montou uma campana nas proximidades da casa com o objetivo de identificar possíveis envolvidos, mas nenhum suspeito foi localizado.



Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Plantão para adoção das medidas legais cabíveis.