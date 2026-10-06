Cinco suspeitos por tráfico de droga, porte ilegal de arma e por supostos homicídios são detidos no Recife

De acordo com a polícia o grupo agia no bairro de São José e adjacências, no centro da Capital

Foram apreendidas armas, munições, carregadores, drogas, celulares, dinheiro e materiais utilizados para ocultação da identidade e proteção balística (Foto: Divulgação/PMPE)

Quatro homens e uma mulher foram detidos, neste domingo (4), por policiais militares do 16º Batalhão da Polícia Militar (16º BPM). Os cinco suspeitos foram pegos durante uma operação realizada na Travessa do Gusmão, no bairro de São José, após denúncias de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e intimidação de moradores.

Segundo as informações, o grupo estaria reunido em um conjunto habitacional, onde supostamente comercializava entorpecentes, exibia armas de fogo e planejava um homicídio na Comunidade da Linha, na Avenida Sul.

Durante a ação, os policiais realizaram um cerco tático e conseguiram conter os suspeitos, que tentaram fugir. Nas abordagens, foram apreendidas três pistolas calibre 9 mm, 84 munições de 9 mm, carregadores, 43 munições calibre .380, drogas, celulares, dinheiro e materiais utilizados para ocultação da identidade e proteção balística.

Durante a operação, uma mulher teria tentado esconder uma bolsa ao perceber a chegada dos policiais, arremessando-a pela janela. No interior do objeto foram encontrados 30 munições calibre .38, uma balança de precisão, pedras de crack, invólucros de maconha e dinheiro.

Os cinco envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados ao DHPP, onde foram apresentados para a adoção das medidas legais cabíveis.

