UFPE registra terceiro incêndio em oito dias

O caso desta quarta-feira (7) foi o terceiro incêndio registrado em prédios de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em oito dias

Peritos da Polícia Federal estiverma nesta quinta-feira (8) na UFPE (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Além do incêndio que atingiu o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE), outros dois foram registrados no campus. O primeiro ocorreu no Departamento de Física e o segundo, no Centro de Biociências.



A primeira ocorrência aconteceu no dia 30 de setembro, no Departamento de Física, no Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN). O local foi atingido por chamas durante a manipulação de um produto químico em um forno mufla. A suspeita inicial era de que o fogo tivesse começado de forma acidental. Ninguém ficou ferido.



No domingo (4), outro incêndio atingiu o Laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal, no Centro de Biociências. Também não houve vítimas. As chamas destruíram um freezer e um aparelho de ar-condicionado.



De acordo com o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, ainda não há informações sobre uma possível relação entre os três incêndios.



“Durante o dia de hoje, nós teremos reunião com o comando do Corpo de Bombeiro, para chegar a um diagnóstico. Temos também aqui a nossa unidade que trabalha com segurança de trabalho, que está atuando também no local para fazer a identificação e a Polícia Federal também foi acionada para fazer a investigação e apurar as causas do incêndio”.



Peritos da PF estiveram na UFPE



Peritos da Polícia Federal estiveram na manhã desta quinta-feira (8) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A Polícia Federal (PF) vai instaurar um inquérito policial para investigar as circunstâncias e as possíveis causas do incêndio que atingiu o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE), na noite desta quarta-feira (7).



De acordo com nota enviada à imprensa, a Polícia Federal informou que já manteve tratativas com o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, e com o comandante do Corpo de Bombeiros.



O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) atuou durante toda a madrugada desta quinta-feira (8) no combate ao incêndio. As equipes deixaram o local por volta das 5h.



Ao todo, foram empregadas oito viaturas, incluindo unidades de combate a incêndio, apoio e resgate, além da presença do oficial de operações.