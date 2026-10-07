Ministro da Educação diz que recebeu notícia de incêndio na UFPE com "tristeza" e oferece apoio

Leonardo Barchini afirmou que acompanha as investigações sobre as causas do incêndio que atingiu prédio de pesquisas da universidade

Incêndio atinge UFPE, no Recife (Foto: Reprodução/Instagram)

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, se manifestou nesta quarta-feira (7) sobre o incêndio que atingiu um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife. Em publicação nas redes sociais, o ministro lamentou o ocorrido e afirmou que o Ministério da Educação (MEC) está à disposição da universidade para prestar apoio.

O fogo atingiu a antiga Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) — onde funcionavam vários laboratórios na área de fármacos, de informática e genética — da UFPE. “Recebemos com tristeza a notícia do incêndio que atingiu um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) nesta noite. Estamos em contato com a reitoria da UFPE e acompanhamos as investigações para apurar as causas do incêndio.”

Barchini também afirmou que o MEC poderá atuar no suporte à instituição. “Colocamos o MEC à disposição para prestar todo o apoio necessário.” Ao final da manifestação, o ministro prestou solidariedade à comunidade acadêmica da UFPE.

O incêndio começou na noite desta quarta-feira e ficou concentrado no pavimento superior do prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas atuaram na ocorrência, com apoio da Polícia Militar e da Neoenergia. Não houve registro de vítimas.

A origem do fogo ainda não foi identificada e o prédio atingido abrigava laboratórios e pesquisas vinculadas à área de inovação e farmacêutica. Segundo o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, houve perdas de equipamentos e amostras utilizadas em dissertações e teses.



Em nota, a UFPE disse que "lamenta profundamente o ocorrido, especialmente em relação às pesquisas afetadas. O reitor Alfredo Gomes esteve no local e acompanhou o trabalho do corpo de bombeiros. Posteriormente, a Universidade vai avaliar a situação e os danos causados."

