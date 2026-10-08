Gil do Vigor lamenta incêndio na UFPE: 'É de uma tristeza tão grande'

Em vídeo publicado nas redes sociais, Gil do Vigor classificou o incêndio no antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE) como 'um absurdo'

Gil do Vigor reforça importância da ciência e do ambiente acadêmico (Reprodução/Redes Sociais - Leandro Leite/ Whatsapp)

O economista e influenciador Gil do Vigor lamentou o incêndio que tomou conta do antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na noite da última quarta-feira (7).

Em vídeo publicado nas redes sociais, Gil do Vigor classificou o ocorrido como 'um absurdo'. "O que está acontecendo com a UFPE é de uma tristeza tão grande, ver a universidade que me formou em chamas. A UFPE me formou como economista, como cientista, como pesquisador", declarou.

Formado pela UFPE, Gil reforçou a importância da ciência e do ambiente acadêmico. "Quando vem uma pandemia, que o mundo ta desesperado, sabe qual a esperança que o mundo recorre? À ciência, à pesquisa, às universidades".

O incêndio desta quarta ocorre uma semana após um laboratório de pesquisa do Departamento de Física, localizado no Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) ser atingido por chamas.

Além disso, no último domingo (4) o Laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal, no Centro de Biociências também foi atingido por um incêndio. O caso não deixou vítimas.