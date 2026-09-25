A ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira (24), em Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife

Chamas atingem área externa de fábrica de estofados em Itapissuma, no Grande Recife (Reprodução/Instagram)

Um incêndio atingiu a área externa de uma fábrica de estofados na noite desta quinta-feira (24), no distrito de Mangabeira em Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), as chamas ficaram restritas ao local destinado ao armazenamento de resíduos.

Ainda de acordo com a corporação, o acionamento ocorreu por volta das 21h. Duas viaturas foram encaminhadas para a ocorrência: uma de combate a incêndio e outra de apoio operacional.

As chamas foram extintas no local, e não houve registro de feridos.