Incêndio atinge apartamento em Candeias durante a madrugada desta quinta-feira (10)

Fogo atingiu um imóvel no Bloco 5 do conjunto Candeias Ville e moradores precisaram evacuar o prédio devido à fumaça

Fogo atingiu um imóvel no Bloco 5 do conjunto Candeias Ville e moradores precisaram evacuar o prédio devido à fumaça. (Cortesia)

Um incêndio atingiu um apartamento do condomínio Candeias Ville, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, durante a madrugada desta quinta-feira (10). As chamas começaram no apartamento 405 do Bloco 5 e provocaram a evacuação do prédio devido à densa fumaça que se espalhou pelo edifício.

Segundo relatos de vizinhos, o fogo foi percebido por pessoas que estavam no bloco em frente ao imóvel atingido. Uma moradora contou ter ouvido gritos de socorro antes de ver a proprietária deixar o local com os dois filhos, antes mesmo da chegada do socorro.

“Quando eu vi, comecei a gritar. A moradora estava pedindo socorro, dizendo que o prédio estava pegando fogo. Ela desceu por conta própria porque os bombeiros ainda não tinham chegado. Quando a equipe chegou, meu genro já tinha tentado conter as chamas com o extintor”, relatou uma testemunha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 3h30. Duas viaturas de combate a incêndio e uma ambulância foram enviadas ao local. Os militares atuaram na extinção do fogo e na orientação dos moradores durante a desocupação da área afetada.

Não há registro de feridos. As causas do incêndio e a extensão dos danos estruturais ainda serão apuradas pela perícia.