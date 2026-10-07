Modelo de 27 anos desaparece em Pinheiros, na zona oeste de SP, após sair para trançar o cabelo
Dandara Couto está desaparecida desde a segunda-feira (5)
Publicado: 07/10/2026 às 18:00
Dandara Couto está registrada como desaparecida desde a segunda-feira (5) (Reprodução/Redes sociais)
A modelo Dandara Couto, de 27 anos, está desaparecida desde segunda-feira (5). Segundo familiares da jovem, ela foi vista pela última vez em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.
De acordo com a família, Dandara mora no bairro e saiu de casa na segunda-feira para fazer tranças no cabelo. Ela não retornou.
O irmão da modelo registrou um boletim de ocorrência no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.
A família divulgou dois números de telefone para quem tenha avistado a jovem ou possua informações que possam ajudar a encontrar a jovem: Juan Castro (48) 99994-6300)e Lelette Couto (48) 99103-1907.