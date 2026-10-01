Confusão entre passageiros e fiscais é registrada no TI Macaxeira

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram discussão e agressões físicas na noite desta quarta-feira (30); Polícia Militar foi acionada

Confusão aconteceu na noite desta quarta-feira (30), no Terminal Integrado da Macaxeira (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Diversos vídeos que circulam nas redes sociais registram uma confusão, na noite desta quarta-feira (30), envolvendo passageiros e fiscais no Terminal Integrado (TI) da Macaxeira, na Zona Norte do Recife.

Segundo relatos, a ocorrência teria começado após um homem embarcar sem utilizar o sistema de bilhetagem. A situação evoluiu de uma discussão para uma briga física entre passageiros e fiscais do terminal. Os ânimos foram controlados após a chegada de policiais militares.

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou que está apurando, junto à operadora Conorte, à Nova Mobi, empresa responsável pela administração dos terminais, e à Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS), os fatos relacionados à ocorrência envolvendo fiscais e usuários na noite desta quarta-feira, no TI Macaxeira.

O CTM também afirmou que “repudia qualquer forma de violência no âmbito de sua operação e acompanhará a apuração dos fatos junto às instituições envolvidas”.

A Polícia Militar informou que o 11º BPM atuou para conter a confusão. "O fato foi prontamente contido pelos policiais militares de serviço no local, sem que houvesse a necessidade de representação por parte de alguma vítima, acionamento de viaturas adicionais, condução de envolvidos ou formalização de atos oficiais por esta corporação".

Ainda segundo a corporação a atuação da PM na região abrange o patrulhamento ostensivo e o emprego estratégico de efetivo a pé nos horários de funcionamento do terminal, visando garantir a ordem pública e a segurança de todos os frequentadores.