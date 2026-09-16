Diario de Pernambuco celebra as Marcas Preferidas de 2026; conheça as premiadas

Troféu Marcas Preferidas 2026 (Rafael Vieira/DP Foto)

Uma celebração em reconhecimento a marcas que já são parte da família e integram o dia a dia dos pernambucanos. Além de um grande momento para networking entre executivos de setores estratégicos. Na noite desta quarta-feira (16), o Diario de Pernambuco promoveu a 11ª edição do Prêmio Marcas Preferidas.

A cerimônia, realizada no Novotel Recife Marina, no bairro de São José, na capital pernambucana, reuniu empresários, publicitários, representantes das empresas e convidados para a premiação pela confiança e conexão construída com o consumidor.

“Celebrar o Marcas Preferidas é ver que as empresas amadureceram e entenderam que a comunicação estratégica constrói percepção de valor, reforça diferenciais e cria conexão emocional com as pessoas”, apontou o superintendente do Diario, Diogo Vital, que destaca o momento de encontro entre as gigantes proporcionado pela premiação.

Para o diretor comercial do jornal, Alano Vaz, o prêmio se consolidou como uma das principais referências para essas empresas. “É uma pesquisa norteia decisões estratégicas”, assinala. “Estar entre as preferidas em uma das categorias é sinal de que a empresa está no caminho certo, pois reconhece a conexão e a confiança que construíram, dia após dia”, avalia Vaz.

Há seis anos, a pesquisa que baseia a premiação é realizada pelo Instituto Exatta. Ao longo do mês de maio deste ano, o levantamento ouviu 600 moradores das cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda, através do método Top of Mind, que mede a lembrança espontânea das pessoas. Ou seja, a primeira marca que vem à mente dos participantes quando questionados sobre determinado produto ou serviço.

Nesta edição, 64 marcas e suas respectivas agências foram homenageadas em 13 segmentos de produtos e serviços essenciais para o cotidiano da população, desde alimentos, bebidas, produtos de limpeza doméstica, veículos e motos até serviços, casa e construção, construtoras e imobiliárias, educação, saúde, varejo e telecomunicações.

Ganhadores do Marcas Preferidas 2026 (crédito: Rafael Vieira/DP Foto)

Por quatro vezes primeiro lugar na categoria shopping center, o RioMar manteve a preferência na edição 2026 do Marcas Preferidas. “Isso traduz um trabalho que a gente vem fazendo há 13 anos, um trabalho construído através da experiência, do respeito aos nossos clientes, aos lojistas e à comunidade. Isso faz com que a gente seja um presente na cidade do Recife e ficamos muito felizes de estar por aqui”, declarou o superintendente do RioMar Recife, Henrique Medeiros.

Criado em 1996, o Grupo ASA foi mais uma premiada e repetiu o feito das últimas dez edições e, nesta, foi chancelado mais uma vez na primeira colocação com o sabão em barra Bem-te-vi, o extrato de tomate Palmeiron e o cuscuz Vitamilho. “[Esse reconhecimento] traz um sentimento de gratidão pelo esforço diário que a gente faz para direcionar essas marcas a estarem perto dos nossos consumidores e atendendo às suas necessidades de forma justa”, comemorou a diretora de marketing da ASA, Sylvia Sarubi.

Sylvia reverenciou o encontro e os demais integrantes pelo reconhecimento. “A gente tem aqui marcas de 90 anos que são extremamente tradicionais e estão recebendo esse prêmio. Elas continuam sendo a principal escolha do consumidor há muito tempo”, observa a executiva. [O Marcas Preferidas] é um grande encontro do mercado publicitário e dos anunciantes. Um evento super importante para o fomento não só da economia pernambucana, mas da economia nordestina. Aqui estão as grandes indústrias que, de fato, investem na região”, afirmou.

O Marcas Preferidas colocou sob os holofotes também quem trabalha nos bastidores para que tantos nomes se fixem no imaginário e, assim, convertam consumidores nos momentos das compras. A Agência Casa foi uma das premiadas e é a responsável, por exemplo, pelo trabalho de publicidade do extrato Palmeiron.

“Para a gente como agência é muito importante ter essa confiança, porque a gente desenvolve um trabalho muito estruturado”, disse a sócia-diretora da Agência Casa Lorena Leal. “Hoje em dia, todo mundo acha que entende, mas tem muita cozinha por trás disso, muito trabalho, pesquisa, estudo. Enfim, muito conhecimento do consumidor, né? É um desafio diário, mas é muito bacana quando chega o reconhecimento”, comentou a publicitária.

O extrato Palmeiron, do Grupo ASA, ganhou em primeiro lugar; a Agência Casa é responsável pela publicidade do produto (crédito: Rafael Vieira/DP Foto)

Assim como no restante do mundo, a Coca-Cola provou não ficar atrás em solo pernambucano. Apesar disso, a gerente regional de marketing da marca, Franciele Rodrigues, se disse surpresa e revelou uma estratégia. “Cada vez mais trazendo uma regionalização, sabe? A gente preza muito por isso”, destaca.

“Essa premiação é um orgulho, pois indica que a gente tá aí na cabeça dos pernambucanos, e esse também é um momento para nos conectarmos com outras categorias, outras indústrias e marcas. Assim, a gente também trocar algumas experiências de mercado.”

Nascida em Garanhuns, no Agreste pernambucano, e prestes a completar 30 anos, a Natto também figurou entre os destaques da noite. O sucesso e a projeção da marca, segundo Giovanni Di Carlli, sócio-diretor da agência BG9, devem-se a uma visão empresarial fortemente focada no mercado, no branding e no consumidor.

“É muito branding. A Natto é uma empresa que investe muito em pesquisa, que ouve o seu consumidor e traduz essa escuta em inovação. A maior prova é o reconhecimento através de um prêmio como esse”, declarou.

Veja também: Diario revela as Marcas Preferidas de 2026

Também esteve presente na cerimônia o presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap-PE), Anselmo Albuquerque, que comentou o que a preferência do consumidor revela sobre o trabalho das marcas e agências. “Para nós, é um dos melhores indicadores de que o trabalho conseguiu ultrapassar uma campanha e ajudar a construir valor para a marca. A atenção está muito disputada, mas ser visto não significa ser preferido: a preferência envolve memória, experiência, confiança e identificação”, avalia.

Segundo Albuquerque, quando o consumidor escolhe uma marca entre tantas alternativas, existe uma relação construída ao longo do tempo. “Para quem participa dessa construção, o reconhecimento também aumenta a responsabilidade de entender quais premissas sustentam essa preferência e continuar relevante sem descaracterizar aquilo que aproximou a marca das pessoas”, completa.



