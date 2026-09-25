Paulista North Way Shopping recebe R$ 2,2 milhões para ampliações e novas lojas

Paulista North Way Shopping (Divulgação)

O Paulista North Way Shopping recebeu cerca de R$ 2,2 milhões em aportes financeiros de novos e antigos lojistas para a abertura de novas operações e ampliação de lojas, o que deve gerar aproximadamente 100 postos de emprego diretos e 300 indiretos, relacionados a fornecedores, prestadores de serviços, logística e outras atividades.

O superintendente do empreendimento, Marco Motta, avalia que a expansão acompanha as necessidades de atender às demandas dos consumidores e contribui para uma maior participação do centro de compras na economia de Paulista.

“A chegada dessas novas opções do varejo e de serviços vai combinar conveniência, saúde, esporte e moda, além de promover geração de emprego e experiências de consumo que dialogam com as demandas do nosso público. O shopping já é um dos principais propulsores econômicos de Paulista, e com os novos investimentos que os lojistas estão fazendo, o centro de compras se requalifica e contribui ainda mais para o desenvolvimento da cidade”, afirma.

As lojas de moda By Surf e O Que Vestir integram o mix do shopping, que também recebe uma unidade pop-up voltada a móveis e estofados da Sono Decor. Na área de serviços, estão previstas a chegada de uma nova barbearia e da academia Gracie Barra.

Na área de saúde e educação o shopping recebe um novo investimento da Uninassau, que está implantando uma clínica-escola de 1.460 metros quadrados no shopping. A unidade oferecerá atendimento nos segmentos de psicologia, fisioterapia e nutrição, com os serviços realizados sob supervisão acadêmica. O espaço também funcionará como ambiente de formação prática para estudantes.

Entre as marcas que já atuam no empreendimento, a Óticas Carol e a Vivo estão ampliando suas estruturas para aumentar a capacidade de atendimento.