Apresentação realizada neste domingo (12), reúne mais de 160 crianças e jovens no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, no Dia das Crianças

Dia das Crianças é celebrado com o primeiro concerto oficial da Orquestra Sinfônica Infantil no Recife (Victória Brito/Ascom OCC)

Mais de 160 crianças e jovens músicos sobem ao palco do Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife, no próximo domingo (12), para o primeiro concerto oficial da Orquestra Sinfônica Infantil da Orquestra Criança Cidadã (OCC). A apresentação começa às 17h e terá entrada gratuita.

Formada por mais de 90 músicos, com idades entre 7 e 15 anos, a orquestra será regida pelo maestro Ramón Pérez. O repertório reúne músicas conhecidas do público infantil e canções que marcaram diferentes gerações, como “Fazendinha”, “Super Fantástico”, “Uni Duni Tê”, “A Paz” e “Aquarela do Brasil”.

A programação será dividida em duas partes. Na primeira, o Coro da OCC e o Núcleo Popular apresentam músicas como “Faça uma Careta”, “Dó, Ré, Mi”, “História de uma Gata”, “Sorriso Resplandecente” e “Aquarela”, de Toquinho, sob a regência da maestra Amilca Aniceto.

Na segunda parte, a Orquestra Sinfônica Infantil se junta ao coro e à banda do Núcleo Popular para a apresentação das demais músicas. Os arranjos foram preparados pela pianista Maribel Puentes, coordenadora pedagógica musical da OCC.

Antes do concerto, os grupos realizam um ensaio aberto no sábado (10), também no Teatro Luiz Mendonça. A Orquestra Sinfônica Infantil ensaia das 8h às 10h30. Em seguida, das 10h30 às 11h30, será a vez do Coro da OCC e da Banda do Núcleo Popular.

Os ingressos gratuitos para o concerto estarão disponíveis a partir das 10h deste sábado (11), no site oficial do Teatro Luiz Mendonça, conforme a capacidade do espaço.

