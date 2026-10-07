Pernambuco abre mais de mil vagas de emprego nesta quarta-feira (7)

Carteira de Trabalho (Tony Winston/Agência Brasília.)

O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, disponibilizou mais de 1.057 oportunidades de trabalho nesta quarta-feira (7). As vagas incluem 915 vagas gerais e 142 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), distribuídas em seis municípios e em diferentes áreas profissionais.

No Recife, há 50 oportunidades para atendente de lanchonete, 90 para auxiliar de linha de produção, 20 para auxiliar operacional de logística e 40 para operador de processo de produção, entre outras.

Para a Zona da Mata, foram disponibilizadas 25 vagas para pedreiro em Paudalho.

No Agreste, a oferta é de 30 vagas para servente de obras em Bezerros e 30 vagas para operador de telemarketing receptivo em Caruaru.

O Sertão conta com 20 postos de trabalho para pedreiro e 20 para servente de pedreiro em Salgueiro.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD)

As oportunidades para pessoas com deficiência somam 142 vagas. No Recife, há 15 vagas para auxiliar de limpeza, 10 para coletor de lixo hospitalar, 10 para lavador de ônibus e 10 para pracista.

Também estão sendo ofertadas 15 vagas para operador de telemarketing receptivo em Caruaru e 15 vagas para auxiliar de linha de produção em Pesqueira.

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Como participar da seleção

Para concorrer a uma das vagas, os interessados precisam ir até uma unidade da Rede SINE/Casa do Trabalhador fazer o cadastro e mantê-lo atualizado.

Após encontrar uma vaga compatível com o perfil, o candidato receberá uma carta de encaminhamento. O documento orienta para a etapa de entrevista ou seleção junto à empresa.

O trabalhador também pode acompanhar oportunidades por meio da Carteira de Trabalho Digital. Os serviços oferecidos pela Sedepe são gratuitos.

A secretaria também oferece iniciativas de apoio a quem está em busca de uma oportunidade. Um dos exemplos é o Cabide Solidário, que disponibiliza roupas, calçados e acessórios adequados para entrevistas de emprego, a partir de doações.

A população pode procurar as unidades da Casa do Trabalhador e demais pontos de atendimento da Sedepe, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para acessar os serviços disponíveis.

Vagas em destaque desta quarta-feira (7)

Bezerros

30 vagas – Servente de obras

Caruaru

30 vagas – Operador de telemarketing receptivo

15 vagas PCD – Operador de telemarketing receptivo

Paudalho

25 vagas – Pedreiro

Recife

50 vagas – Atendente de lanchonete

90 vagas – Auxiliar de linha de produção

20 vagas – Auxiliar operacional de logística

40 vagas – Operador de processo de produção

15 vagas PCD – Auxiliar de limpeza

10 vagas PCD – Coletor de lixo hospitalar

10 vagas PCD – Lavador de ônibus

10 vagas PCD – Vendedor pracista

Pesqueira

15 vagas PCD – Auxiliar de linha de produção

Salgueiro

20 vagas – Pedreiro

20 vagas – Servente de pedreiro

