Pernambuco abre mais de mil vagas de emprego nesta quarta-feira (7)
As oportunidades estão distribuídas em diferentes áreas profissionais
Publicado: 07/10/2026 às 11:57
Carteira de Trabalho (Tony Winston/Agência Brasília.)
O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, disponibilizou mais de 1.057 oportunidades de trabalho nesta quarta-feira (7). As vagas incluem 915 vagas gerais e 142 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), distribuídas em seis municípios e em diferentes áreas profissionais.
No Recife, há 50 oportunidades para atendente de lanchonete, 90 para auxiliar de linha de produção, 20 para auxiliar operacional de logística e 40 para operador de processo de produção, entre outras.
Para a Zona da Mata, foram disponibilizadas 25 vagas para pedreiro em Paudalho.
No Agreste, a oferta é de 30 vagas para servente de obras em Bezerros e 30 vagas para operador de telemarketing receptivo em Caruaru.
O Sertão conta com 20 postos de trabalho para pedreiro e 20 para servente de pedreiro em Salgueiro.
Vagas para pessoas com deficiência (PCD)
As oportunidades para pessoas com deficiência somam 142 vagas. No Recife, há 15 vagas para auxiliar de limpeza, 10 para coletor de lixo hospitalar, 10 para lavador de ônibus e 10 para pracista.
Também estão sendo ofertadas 15 vagas para operador de telemarketing receptivo em Caruaru e 15 vagas para auxiliar de linha de produção em Pesqueira.
Como participar da seleção
Para concorrer a uma das vagas, os interessados precisam ir até uma unidade da Rede SINE/Casa do Trabalhador fazer o cadastro e mantê-lo atualizado.
Após encontrar uma vaga compatível com o perfil, o candidato receberá uma carta de encaminhamento. O documento orienta para a etapa de entrevista ou seleção junto à empresa.
O trabalhador também pode acompanhar oportunidades por meio da Carteira de Trabalho Digital. Os serviços oferecidos pela Sedepe são gratuitos.
A secretaria também oferece iniciativas de apoio a quem está em busca de uma oportunidade. Um dos exemplos é o Cabide Solidário, que disponibiliza roupas, calçados e acessórios adequados para entrevistas de emprego, a partir de doações.
A população pode procurar as unidades da Casa do Trabalhador e demais pontos de atendimento da Sedepe, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para acessar os serviços disponíveis.
Vagas em destaque desta quarta-feira (7)
Bezerros
30 vagas – Servente de obras
Caruaru
30 vagas – Operador de telemarketing receptivo
15 vagas PCD – Operador de telemarketing receptivo
Paudalho
25 vagas – Pedreiro
Recife
50 vagas – Atendente de lanchonete
90 vagas – Auxiliar de linha de produção
20 vagas – Auxiliar operacional de logística
40 vagas – Operador de processo de produção
15 vagas PCD – Auxiliar de limpeza
10 vagas PCD – Coletor de lixo hospitalar
10 vagas PCD – Lavador de ônibus
10 vagas PCD – Vendedor pracista
Pesqueira
15 vagas PCD – Auxiliar de linha de produção
Salgueiro
20 vagas – Pedreiro
20 vagas – Servente de pedreiro