Dia das Crianças: saiba onde fazer doações de brinquedos no Grande Recife

Diversas instituições estão com pontos de arrecadação de brinquedos novos ou em bom estado no Grande Recife, que serão doados para crianças ao longo do mês de outubro

A Cáritas Brasileira Regional Nordeste receberá brinquedos até o dia 20 de outubro (Fotos: Rafael Vieira/DP Fotos)

O início do mês de outubro é marcado por uma maior busca por presentes em lojas do Grande Recife, que deverão ser entregues no Dia da Criança, celebrado na próxima segunda-feira (12). Porém, nem todos os pequenos têm o prazer de receber um simples brinquedo nesta data, algo que pode interferir diretamente na autoestima das crianças.

Por conta disso, diversas instituições estão promovendo pontos de arrecadação de brinquedos novos ou em bom estado, que serão doados para crianças ao longo do mês de outubro, promovendo um toque especial e de alegria na vida desses menores.

Diante disso, o Diario de Pernambuco reuniu algumas instituições que já estão recebendo brinquedos, a fim de ajudar os doadores na hora de promover esse ato de solidariedade.

Cáritas NE 2

Uma das instituições que já estão recebendo doações é a Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 (CBNE2), que iniciou na segunda (28) a 7ª edição da Campanha do Brinquedo – “Doe e faça uma criança feliz”.

A iniciativa deste ano, que seguirá até o dia 20 de outubro, pretende beneficiar mais de 100 crianças migrantes e brasileiras, acompanhadas pelas iniciativas da Casa de Direitos de Pernambuco.

De acordo com a Cáritas NE 2, a campanha vai além da arrecadação de brinquedos , pois cada doação contribui para criar experiências de alegria e convivência para crianças que vivem diferentes histórias e trajetórias, inclusive aquelas que chegaram ao Brasil em contexto de migração e reconstrução de suas vidas.

Ainda de acordo com a instituição, a campanha integra as ações da Cáritas Brasileira NE2 de promoção dos direitos de crianças e adolescentes e de Migração, Refúgio e Apatridia.

Todos os brinquedos arrecadados serão entregues na “Festa do Brinquedo”, que acontecerá no dia 24 de outubro e contará com pula-pula, oficinas de arte, música, comidas típicas da Venezuela e do Brasil, e atividades de integração.

A festa terá ainda a participação dos jovens do Projeto Juventudes pela Cultura de Paz (PIAJ), que atuarão como monitores, além de voluntários e voluntárias que se somam à iniciativa.

Pontos de arrecadação da Campanha de Brinquedos da Cáritas NE 2

Local: Casa de Direitos de Pernambuco – Bloco E (UNICAP), na Rua do Príncipe, nº 526, Boa Vista – Recife/PE

Casa de Direitos de Pernambuco – Bloco E (UNICAP), na Rua do Príncipe, nº 526, Boa Vista – Recife/PE Dia e horário: terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Local: Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, na Rua Monte Castelo, nº 176, Boa Vista – Recife/PE

Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, na Rua Monte Castelo, nº 176, Boa Vista – Recife/PE Dia e horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Quem preferir também pode contribuir pelo Pix, por meio da chave [email protected] - Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2.

Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco (Aajupe)

Outra instituição que está promovendo uma campanha de arrecadação de brinquedos é a Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco (Aajupe), que destinará os objetos doados para crianças de 1 a 12 anos que estão em instituições como o Lar Aconchego, LarBen, Lar Esperança e Lar Tia Socorro, entre outras entidades e comunidades do Grande Recife.

Com o lema "Doe um brinquedo. Multiplique sorrisos", a Aajupe convida magistrados, servidores, colaboradores e a sociedade em geral para participar dessa iniciativa, que tem o intuito de levar alegria a crianças atendidas por instituições e comunidades em situação de vulnerabilidade.

As doações podem ser realizadas até o dia 10 de outubro nos pontos de coleta instalados no Palácio da Justiça, Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, Fórum de Olinda, Fórum de Jaboatão dos Guararapes e Juizados Especiais do Recife, no bairro da Imbiribeira.

Todo tipo de brinquedo é bem-vindo e não é necessário que os itens estejam embalados para presente. A proposta da campanha, segundo a Associação, é ampliar a participação e facilitar as doações, contribuindo para que um número maior de crianças seja contemplado.

Campanha de arrecadação do IMIP

Outra instituição tradicional que realiza arrecadação de brinquedos é o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), em parceria com a Fundação Alice Figueira (FAF).

Este ano, segundo o IMIP, a iniciativa pretende superar a marca de 1 mil brinquedos arrecadados, que serão destinados aos pequenos pacientes assistidos na unidade hospitalar.

Segundo o IMIP, a ação busca proporcionar momentos de alegria e leveza durante o período de internação e atendimento ambulatorial, transformando a rotina do ambiente hospitalar por meio do afeto e da humanização da saúde.

As doações podem ser feitas por pessoas físicas e empresas parceiras dispostas a apoiar a causa. Para colaborar, basta entregar brinquedos novos ou em bom estado de conservação no ponto de arrecadação localizado na FAF, no Prédio Pedro II, dentro do próprio complexo do IMIP.

Para garantir a segurança das crianças, não serão aceitos itens como bolas, pelúcias, brinquedos com pontas ou que façam alusão a armas.

Empresas e grupos interessados em apoiar esta causa podem entrar em contato com a FAF pelo telefone (81) 2122-4704 ou 2122.4715 ou por meio do perfil no Instagram @faf_oficial, para viabilizar as doações.

Doar brinquedos também é ensinar sobre solidariedade



A assistente financeira Thais Brito disse que, desde que a filha, Thainá, de 7 anos, era pequena, ela é ensinada sobre a importância de ser solidária. “Sempre falamos para ela que há muitas crianças que não têm acesso a brinquedos como ela. E, se o brinquedo está funcionando, não está quebrado e está em ótimo estado, por que não fazer outra criança feliz?”



Ela pontua que essa prática não acontece apenas em datas específicas, como o Natal ou o Dia das Crianças. “No aniversário dela, sempre fazemos um acordo: a quantidade de presentes que entra será a quantidade que ela irá doar”, explica a assistente financeira.



Com a ideia de que um brinquedo doado pode representar um sorriso multiplicado, o pequeno João, de 8 anos, conta que doa brinquedos que já o fizeram feliz. “Eu escolho alguns e minha mãe também me ajuda. Às vezes, é difícil desapegar, mas eu entendo que é muito importante.”



A mãe de João, a advogada Ludmille Lopes Sales, diz que é muito importante envolver os filhos no processo de separação dos brinquedos. “As doações acontecem sempre que a gente percebe que eles já estão perdendo o interesse por alguns brinquedos. Mas, nessas datas específicas, sempre deixamos claro que essas datas não estão só ligadas a receber, mas a compartilhar também.”



