Buscando vaga na final da Série C, Santa Cruz tem bom retrospecto contra o Botafogo-PB

Tricolor precisa apenas de um empate e tem sequência de quatro jogos sem derrota contra o Belo

Eron comemora gol do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

Após garantir o acesso à Série B de 2027, o Santa Cruz fecha sua participação no Quadrangular do Acesso da Série C neste sábado (10), às 17h, contra o Botafogo-PB.

O objetivo do Tricolor na partida, que até o momento segue mantida no Almeidão, em João Pessoa, é garantir uma vaga na final da competição.

Para isso, precisa apenas de um empate para cravar a liderança do Grupo B. Caso seja derrotado, a ponta da chave virá se o Maringá não vencer o Floresta no mesmo dia e horário, no Paraná.

Santa Cruz tem retrospecto recente positivo contra o Belo

Na atual temporada, os times se enfrentaram duas vezes. Na primeira fase da Série C, o Santa Cruz buscou um empate por 2 a 2 fora de casa.

Já na Arena de Pernambuco, na partida que abriu o Quadrangular, o Tricolor venceu por 2 a 1.

A última derrota para os paraibanos aconteceu na Série C de 2021, quando o Belo venceu por 1 a 0 na Paraíba.

Atualmente, os pernambucanos defendem uma sequência de quatro jogos sem derrota para o adversário da última rodada da segunda fase da competição.

Além disso, desde 2020, os times se enfrentaram nove vezes, com cinco vitórias do Santa Cruz, dois empates e apenas dois triunfos do Botafogo.



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