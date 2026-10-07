Sport enfrenta maratona decisiva por vaga nos playoffs da Série B

Com três jogos em casa e três fora, Leão da Ilha faz as contas para alcançar G-6

Sport projeta maratona decisiva por vaga nos playoffs da Série B (Foto: Rafael Vieira/DP Foto )

O Sport venceu o São Bernardo, nessa terça-feira (06), na Ilha do Retiro, pelo placar de 2 x 1, com gols de Neto Pessoa e Patrick de Paula. Com a vitória, o Leão chegou à marca de 50 pontos no campeonato e guarda momentaneamente a 7.ª posição na tabela.

Para se manter na colocação, o Leão da Ilha precisa torcer contra dois resultados.

A primeira partida que o torcedor deve secar é entre Operário, que joga em casa, contra o Botafogo-SP, que briga para não cair.

O Fantasma pode roubar a posição do Sport caso vença o Pantera hoje, pois chegaria a 51 pontos, ultrapassando o time pernambucano na tabela.

Além dessa partida, outro jogo muito importante para o torcedor do Sport ficar de olho é o confronto entre CRB x Atlético Goianiense, que também está marcado para esta quarta, em Maceió.

As duas equipes cercam o Leão da Ilha na tabela, o Galo da Pajuçara ocupa a 8.ª posição com 48 pontos, já o Dragão é o 6.º com 52 pontos.

O melhor cenário para o Sport seria o empate entre as duas equipes, que ficaria um ponto à frente do CRB e três atrás do Atlético. Assim, não podendo ser ultrapassado pelo Galo e nem ver o Dragão disparar.

O caminho do Leão da Ilha

Mesmo com a melhor combinação de resultados, o Sport ainda precisa fazer a sua parte e vencer seus seis jogos restantes. O problema do Rubro-negro é o caminho que tem pela frente.

Para a próxima rodada, o Leão tem um confronto direto contra o Atlético Goianiense no Antônio Accioly, depois tem dois jogos seguidos em casa contra Fortaleza e Criciúma, que hoje ocupam a zona de playoffs.

Após 3 grandes jogos, o Sport ganha um respiro visitando o Botafogo-SP, para, na rodada seguinte, voltar a enfrentar um duro adversário, quando viaja para encarar o Operário no Paraná e encerra a primeira fase enfrentando o Goiás na Ilha do Retiro.

Dos seis jogos restantes, o Sport tem três adversários que hoje ocupam a zona de playoffs, dois que estão no meio da tabela e um que briga para não cair. E, para manter vivo o sonho de disputar os playoffs, precisa ter um desempenho de clube campeão.