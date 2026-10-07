Nas redes sociais, Lula grava selfie chamando os apoiadores às ruas para barrar "retrocesso" e convencer indecisos

O presidente trouxe o fim da escala 6x1 para o centro do debate na reta final da disputa e questionou o voto de Flávio Bolsonaro: "eu quero saber como ele vai votar"

Lula gravou um vídeo nesta quarta-feira (7) pedindo que apoiadores saiam às ruas para conversar com eleitores indecisos (Reprodução / Instagram @lulaoficial)

O presidente Lula, candidato pelo PT à reeleição, publicou nesta quarta-feira (7) um vídeo gravado por ele mesmo, em estilo selfie, pedindo que apoiadores saiam às ruas para conversar com eleitores indecisos. "Vamos ganhar estas eleições para não permitir que o retrocesso volte para esse país", disse.

O apelo vem depois de o petista terminar o primeiro turno, no domingo (4), com 2,3 milhões de votos a menos que o senador Flávio Bolsonaro (PL). Integrantes da campanha do PT passaram a defender maior presença do presidente nas redes sociais, e o comitê recrutou jovens eleitos e influenciadores para uma força-tarefa digital. O segundo turno será em 25 de outubro.

Na terça-feira (6), Lula voltou a defender o fim da escala 6x1, modelo em que o trabalhador atua seis dias e folga um. Disse que quer ver a medida "sair do papel" e acusou Flávio de ser contra. "Queria ver ele explicar para uma mãe de família qual conta ela deixa de pagar para poder descansar", afirmou. O senador, que não votou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa quando o texto foi aprovado, evitou declarar se votará a favor ou contra a proposta e defende o pagamento por hora trabalhada. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL), apresentou uma alternativa que mantém a jornada de 44 horas semanais.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 fixa jornada máxima de 40 horas por semana, em cinco dias de trabalho e dois de descanso, sem redução de salário, com transição gradual. Já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e começou a ser discutida no plenário do Senado na terça. Para valer, precisa de 49 dos 81 votos em dois turnos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), ainda não confirmou data de votação. Em 2 de outubro, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse haver entre 53 e 54 votos favoráveis, mas sem garantia de presença em plenário.

"Estou confiante que o PL vai demonstrar se tem coragem ou não de votar a favor do fim dessa escala", disse Lula. Governistas querem concluir as duas votações antes do segundo turno e apostam em expor parlamentares da oposição que tentarem evitá-las. Integrantes do PL e do partido Republicanos devem se reunir nesta quarta para definir estratégia.