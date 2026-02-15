"Não houve ato de desrespeito", declara diretoria do Galo da Madrugada sobre Guerreiros do Passo

Clube das Máscaras O Galo da Madrugada declarou que não poderia receber pessoas que não estivessem previamente credenciadas

Desfile do Galo da Madrugada 2026 (Rafael Vieira/DP Foto)

O Clube das Máscaras O Galo da Madrugada emitiu posicionamento após o Grupo Guerreiros do Passo publicar nota de repúdio alegando que integrantes fora impedidos de acessar o camarote oficial do desfile no sábado (14). A direção do Galo afirma não ter havido ato de desrespeito com relação ao acesso ao camarote do bloco.

O posicionamento informa que o clube não foi comunicado de que o Guerreiros do Passo estaria no local.

"Todas as pessoas lá presentes, sejam artistas, convidados e trabalhadores (inclusive, da imprensa) são, previamente, credenciados, não sendo possível, em hipótese alguma, por questões de organização e segurança, entradas no espaço que não tenham sido alinhadas com antecedência", acrescenta a diretoria do Galo.

"Em hipótese alguma, o referido grupo teria sua entrada no local inviabilizada caso esta tivesse sido informada à organização, de forma prévia", continua o clube.

A nota também destaca que os protocolos de segurança estavam redobrados por causa da visita do presidente Lula (PT).

"Todos, sem exceção alguma - inclusive diretores, funcionários e a própria assessoria de imprensa - foram revistados, na entrada, e só puderam acessar o espaço com a devida identificação e autorização prévia".

A diretoria também reforça no texto a parceria com a Prefeitura do Recife, cujo trio contaria com o Guerreiros do Passo, e afirma lamentar profundamente o ocorrido.

Nota de repúdio

Em declaração nas redes sociais, o grupo cultural Guerreiros do Passo divulgou uma nota de repúdio, assinada pelo presidente e fundador, Eduardo Araújo, denunciando que integrantes da agremiação foram impedidos de acessar o camarote oficial do desfile do Galo da Madrugada. Eles cumpririam agenda profissional junto ao trio oficial da Prefeitura do Recife.

Segundo a nota, a orientação recebida indicava que a concentração deveria ocorrer no camarote oficial do bloco, antes mesmo da saída do primeiro trio elétrico.

Ao tentarem acessar o espaço, os integrantes teriam sido barrados sob a justificativa de que não estariam autorizados a entrar.

Ao final da manifestação, o Guerreiros do Passo declara que, diante do ocorrido, não pretende mais participar do desfile do Galo da Madrugada.

Confira a nota do Galo da Madrugada na íntegra:

O Clube das Máscaras O Galo da Madrugada vem a público, por meio dos colegas da imprensa e de seus canais oficiais, informar que não houve nenhum ato de desrespeito praticado, ontem, contra quaisquer pessoas ou grupos no que diz respeito ao acesso ao Camarote Oficial do bloco.

Sobre a suposta concentração, no local, do grupo “Guerreiros do Passo” - ao qual reiteramos nosso respeito e admiração pela grandeza do trabalho de valorização do nosso frevo, assim como também o fazemos -, informamos que em nenhum momento fomos comunicados, nem mesmo pelos próprios, de que eles ali estariam. Todas as pessoas lá presentes, sejam artistas, convidados e trabalhadores (inclusive, da imprensa) são, previamente, credenciados, não sendo possível, em hipótese, alguma, por questões de organização e segurança, entradas no espaço que não tenham sido alinhadas com antecedência.

O espaço recebe, todos os anos, com todas as honras, centenas de artistas do cenário local e nacional, o que reforça o compromisso do Camarote Oficial do Galo - assim como toda a agremiação em si- com todos os que ajudam a propagar nossa riqueza cultural. Em hipótese alguma, o referido grupo teria sua entrada no local inviabilizada caso esta tivesse sido informada à organização, de forma prévia.

Informamos, ainda, que os protocolos de segurança foram redobrados ontem, em razão da visita do presidente da República ao espaço. Todos, sem exceção alguma - inclusive diretores, funcionários e a própria assessoria de imprensa - foram revistados, na entrada, e só puderam acessar o espaço com a devida identificação e autorização prévia.

Por fim, reforçamos nossa parceria, já de longos anos, com a Prefeitura do Recife, citada na nota do grupo, e lamentamos, profundamente, o ocorrido. Prezamos, valorizamos e incentivamos, inclusive, por meio de inúmeras iniciativas sociais ao longo do ano, os nossos artistas e grupos culturais. Eles, junto com nossos foliões, são os que fazem da nossa cultura tão rica, única e admirável em todo o mundo.

Atenciosamente,

Diretoria Clube das Máscaras O Galo da Madrugada